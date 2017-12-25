В США полицейские застрелили шестилетнего ребенка

В США в штате Техас полицейские застрелили шестилетнего ребенка. Стражи порядка преследовали женщину по имени Аманда Джонс, которая попыталась скрыться в трейлере, сообщает The Telegraph.

Женщина вышла на ступеньки и открыла огонь, после чего полиция стала стрелять в ответ. Одна из пуль прошла через стену фургона и задела ребенка, который скончался по пути в больницу. Сотрудники полиции, участвовавшие в штурме, отстранены от работы, ведется расследование.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во Франции в городе Сарсель полицейский застрелил трех человек и ранил еще троих. Ажан ранил свою возлюбленную ее мать и сестру.

Погибли от пуль полицейского отец девушки и двое соседей. Сам 31-летний полицейский застрелился. Его возлюбленная незадолго до происшествия объявила о разрыве с ним. Версия о бытовой драме рассматривалась как основная.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!