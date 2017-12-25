В США в штате Техас полицейские застрелили шестилетнего ребенка. Стражи порядка преследовали женщину по имени Аманда Джонс, которая попыталась скрыться в трейлере, сообщает The Telegraph.
Женщина вышла на ступеньки и открыла огонь, после чего полиция стала стрелять в ответ. Одна из пуль прошла через стену фургона и задела ребенка, который скончался по пути в больницу. Сотрудники полиции, участвовавшие в штурме, отстранены от работы, ведется расследование.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во Франции в городе Сарсель полицейский застрелил трех человек и ранил еще троих. Ажан ранил свою возлюбленную ее мать и сестру.
Погибли от пуль полицейского отец девушки и двое соседей. Сам 31-летний полицейский застрелился. Его возлюбленная незадолго до происшествия объявила о разрыве с ним. Версия о бытовой драме рассматривалась как основная.
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