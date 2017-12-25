В Астане в Центральном парке загорелась главная новогодняя елка столицы. Примечательно, что она искусственная, сообщает Tengrinews. kz.
"Сегодня, 25 декабря, в 06 часов 19 минут поступило сообщение о том, что горит елка по адресу: улица Туран. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось загорание искусственной елки. Пожар ликвидирован в 06 часов 38 минут. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений распространение огня не допущено", — сообщил официальный представитель КЧС.
В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС Астаны. На данный момент причина пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет. В Комитете по ЧС еще раз обратили внимание жителей на соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Кишинев намерен потребовать назад деньги, уплаченные Украине за новогоднюю ель, которая была установлена в центре столицы Молдавии. Облезлое дерево, которое молдаване иначе, чем жутким позором не называют, обошлась бюджету в сумму более 15 тысяч леев (почти 50 тысяч рублей).
Также перевозчик должен будет заплатить и 13 тысяч леев за транспортировку дерева. Компания, доставившая жуткое дерево, уже гарантировала возврат денег.
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