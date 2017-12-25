Стюардесса выпала из самолета во Внуково

В Москве транспортная прокуратура ведет проверку по факту падения стюардессы с трапа самолета во Внуково. Воздушное судно принадлежит компании Utаir, сообщает ведомство.

Стюардесса упала в тот момент, когда на борт, готовившийся к вылету в Ханты-Мансийск, загружали питание. Высота падения составила около четырех метров. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Информацию о падении сотрудницы авиакомпании также направили в Сургутскую транспортную прокуратуру.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в международном аэропорту Чжэнчжоу (провинция Хэнань) стюардесса китайской авиакомпании Xiamen Air выпала из самолета.

Между открывающейся дверью лайнера и фюзеляжем в момент приема на борт контейнеров с питанием для пассажиров образовался зазор, в который и провалилась бортпроводница. Женщина попыталась зацепиться и некоторое время провисела на руках, однако не удержалась и сорвалась вниз.

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