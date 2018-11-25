Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море

Из Бердянска к Керченскому проливу в данный момент двигаются еще два корабля Военно-морских сил Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сегодняшним ранним утром сразу три корабля ВМС Украина совершили провокацию — незаконно пересекли границу Российской Федерации. Сообщается, что украинские корабли опасно маневрируют и отказываются подчиняться приказам российских властей.

Недавно же стало известно о том, что Киев принял решение отправить вдогонку первым трем кораблям еще два морских судна. Это бронированные артиллерийские суда класса Гюрза. В ФСБ России отметили, что они двигаются в сторону Керченского пролива "на предельной скорости".

В силовом российском ведомстве, что держит общественность и средства массовой информации в курсе развивающихся событий, обратились к украинскому правительству. Так, в ФСБ заявили, что официальному Киеву непременно стоит осознать масштаб возможных последствий своих необдуманных и опасных действий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Верховной раде не исключают возможности открытого вооруженного столкновения между Украиной и Российской Федерацией. Также "Правда.Ру" писала о том, что на территории сегодняшней Украины есть те, кто призывает государство к походу на Москву.

Фото: Министерство обороны Украины

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