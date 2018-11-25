Украинские корабли вторглись на территорию РФ

Сразу три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу Российской Федерации. В данный момент они двигаются в сторону Керчи.
Об этом общественности сообщает пресс-служба ФСБ Крыма. Согласно данным российского ведомства, военные украинские корабли в данный момент двигаются в сторону Керченского пролива. Отмечается, что зашедшие в закрытую акваторию ранним утром корабли ВМС Украины нарушили целый ряд статей Конвенции ООН по морскому праву.
Отметим, что в Керчи разрешено движение морских судов лишь согласно составленному заранее расписанию и лишь в случае разрешения со стороны начальника морского порта. Корабли Военно-морских сил Украины же никого о своей одиссее предупредить не удосужились. Таким образом, морские суда нарушают законные требования властей Российской Федерации.
Любопытно, что в последние годы Военно-морские силы Украины переживают далеко не лучшие свои времена. Так, например, многие эксперты говорят о том, что состояние украинского морского флота просто-напросто ужасное. Ранее, кстати, "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки передали Украина несколько своих старых списанных катеров. Действующий президент Украины Петр Порошенко такому подарку, между прочим, обрадовался.
Фото: Министерство обороны Украины
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