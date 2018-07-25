В Москве работал подпольный госпиталь-абортарий для мигрантов

СКР расследует обстоятельства гибели уроженки Киргизии, скончавшейся от анафилактического шока в одной из частных клиник в центре Москвы. Медцентр открыл выходец из Средней Азии Сагындыка Кудайбердиева, отмечает Life. ru.

В настоящий момент уже выяснено, что "Асклепий мед" была подпольной клиникой без лицензий, чаще всего туда обращались выходцы из Средней Азии. Основной спектр услуг, которые им оказывали: лечение зубов и прерывание беременности. В заведении был лишь черный документооборот, тетрадка, где все записи велись от руки, вскоре после кончины пациентки оказалась в помойке. В настоящий момент разыскиваются хозяин и служащие "Асклепий меда".

Эксперты пока высказали лишь предварительную версию того, что случилось с умершей Жазгулью Сарбагушевой: непереносимость лидокаина привела к анафилактическому шоку и гибели. Персонал заверяет, что пациентка пришла на вагинопластику, у следователей иное мнение — женщина хотела сделать аборт. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

Пациенты приходили в клинику по совету земляков, а также объявлениям на национальных форумах, тексты сообщений были на двух языках: киргизском и казахском.

Следователи, проанализировавшие записи клиники, утверждают, с января по июль 2018 года здесь сделали аборт 95 уроженкам Средней Азии. Цена на "процедуру" — 3000 — 5000 — значительно отличалась от иных клиник, где за аналогичную "манипуляцию" надо было отдать 10 000 — 15 000.

Пациентки, с которым удалось поговорить журналистам, были довольна работой персонала, их не смущало отсутствие кассового аппарата, обязательных для заполнения в российских клиниках договоров.

Стоит отметить, что база "Спарк" утверждает: разрешений от Росздравнадзора и столичного Департамента здравоохранения у клиники в центре Москвы не было. Не посещали это место и сотрудники МЧС, Росздравнадзора и МВД РФ с проверками.

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