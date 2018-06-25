Провинциальная судья-шаман защитила свой стол дорожками из соли

Забавный и немного пугающий случай произошел в столице республики Башкирии. Перед очередным судебным заседанием уфимская судья расчертила помещение дорожками соли. Помимо этого, она окружила кругом соли и свой стол.

На вопросы о том, зачем же она совершила столь эксцентричный поступок, судья Наиля Идиатова не ответила.

Подробнее об инциденте стало известно от правозащитницы Альмиры Жуковой. По ее словам, она зашла в зал и увидела, что весь он усыпан солью. Это, разумеется, несказанно ее удивило. С вопросом, зачем это было сделано, правозащитница обратилась к судье. В ответ та промолчала. Тогда Жукова заявила, что решительно не понимает, куда она пришла — в зал заседания суда или к шаману. Но и ответом на это заявление правозащитницы было молчание.

Альмира Жукова поделилась мнением, что это поведение здоровым назвать нельзя при всем желании и заявила, что будет ходатайствовать о том, чтобы Наилю Идиатову проверили на психические отклонения. "Представляет Российскую федерацию и так неадекватно себя ведет", — резюмировала Альмира Жукова.

Отметим, что коллега Альмиры Жуковой попыталась сфотографировать дорожки и круги, которые начертила судья, но пристав не дал ей этого сделать, вырвав телефон.

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