"Домашние" разборки: подробности ЧП в колледже Назрани

В Ингушетии в городе Назрань неизвестные обстреляли местных жителей. Молодых людей в возрасте 20-21 года госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Перестрелка произошла в районе политехнического колледжа. Стрелявшие были на автомобилях "Лада-Приора", ВАЗ-2114 и "Лада-Гранта". С места преступления они скрылись. Предполагается, что нападавшие открыли огонь из травматического оружия. В республике объявили план-перехват.

Как заявили представители колледжа, в районе которого произошел инцидент, это были "домашние" разборки с одним из учащихся.

"Да, там была (перестрелка - прим.) на улице Южной в окрестностях колледжа с молодыми людьми. Там прохожий немного пострадал и парень, который шел учиться. Какие-то домашние разборки. Из горного села приехали и разбирались. Ничего такого страшного нет", - цитирует пресс-секретаря учебного заведения "Телеканал 360". Также представитель колледжа отметил, что ранение второго прохожего было касательным.

По информации Рен ТВ, личности нападавших уже установлены, несмотря на то, что они были в маках. Стреляли в одного из молодых людей два брата, которые были в ссоре с ним.