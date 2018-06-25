"Домашние" разборки: подробности ЧП в колледже Назрани

В Ингушетии в городе Назрань неизвестные обстреляли местных жителей. Молодых людей в возрасте 20-21 года госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Перестрелка произошла в районе политехнического колледжа. Стрелявшие были на автомобилях "Лада-Приора", ВАЗ-2114 и "Лада-Гранта". С места преступления они скрылись. Предполагается, что нападавшие открыли огонь из травматического оружия. В республике объявили план-перехват.
Как заявили представители колледжа, в районе которого произошел инцидент, это были "домашние" разборки с одним из учащихся.
"Да, там была (перестрелка - прим.) на улице Южной в окрестностях колледжа с молодыми людьми. Там прохожий немного пострадал и парень, который шел учиться. Какие-то домашние разборки. Из горного села приехали и разбирались. Ничего такого страшного нет", - цитирует пресс-секретаря учебного заведения "Телеканал 360". Также представитель колледжа отметил, что ранение второго прохожего было касательным.
По информации Рен ТВ, личности нападавших уже установлены, несмотря на то, что они были в маках. Стреляли в одного из молодых людей два брата, которые были в ссоре с ним.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Западные журналисты продолжают писать о своих первых впечатлениях от России и россиян. Впечатления оказываются противоположными тому, что говорят западные СМИ.
Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый рейтинг Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...
Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый рейтинг Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...
Турция после всеобщих выборов 24 июня возвращается к восточной традиции ориентации на личности, а не на институты. В состав парламента вошли партии, которые программно указывают приоритетом сотрудничество с тюркскими субъектами РФ. Надо это использовать для консолидации сотрудничества с Турцией, чтобы не дать американцам разделить Сирию.