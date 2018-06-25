Украинский официант заколол повара на базе сборной России

На территории олимпийской базы "Новогорск", где проживает и тренируется футбольная сборная России, произошло убийство. Как стало известно, 28-летний гражданин Украины, работающий на территории базы официантом, зарезал ножом повара.



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По информации из подмосковных правоохранительных органов, убийство произошло в воскресенье днем в ресторане "Спорт Поинт". В ходе возникшего конфликта подданный Украины убил 55-летнего повара заведения ударом ножа в живот.

Преступника удалось задержать. В данный момент правоохранительные органы работают над раскрытием обстоятельств и деталей произошедшего. Убийце, согласно ст. 105 УК РФ, может грозить тюремное заключение сроком до двадцати лет.