Известный российский математик и шахматист Эдуард Дубов насмерть замерз в снегу в "Теплом стане", будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом врачи и правоохранители сообщили агентству "Москва".
Как стало известно, 80-летний математик и почетный член ФИДЕ был найден утром 22 декабря в районе "Теплый стан". Врачи сразу же госпитализировали пролежавшего в сугробе всю ночь пенсионера "с общим переохлаждением и обморожением конечностей".
Однако, спасти его не удалось - через сутки Дубов скончался в реанимации. При этом медики отметили, что даже на утро "пациент находился в состоянии алкогольного опьянения".
После того, как в больнице начали выяснять личность скончавшегося, стало понятно - на улице предновогодней столице замерз член Московского математического общества и международный шахматный арбитр, экс-глава шахматной федерации Москвы.
Как отмечают СМИ, покойный "внес немалый вклад в создание рейтинговой системы, разработал систему жеребьевки крупных open-турниров" - за что коллеги даже называли его "принцем шахмат".
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