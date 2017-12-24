Дорогущей машины не досчитались на платной парковке

В центре Москвы неизвестный угнал автомобиль Toyota Land Cruiser 200,который стоит почти 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Там рассказали, что правоохранителям позвонил позвонил 43-летний владелец дорогой иномарки и рассказал о краже с парковки по улице Кожевнической.

Отмечается, по словам пострадавшего, у похитителей было достаточно времени, чтобы устроить угон, так как с 21 по 23 декабря машина оставалась на парковке без должного присмотра.