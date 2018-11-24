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В МИД РФ высмеяли Петра Порошенко

Происшествия

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова жестко высмеяла опечатку действующего президента Украины Петра Порошенко.

В МИД РФ высмеяли Петра Порошенко. 395229.jpeg

Так, украинский президент, рассуждая об "агрессии" России, ненароком обвинил ее не в "гибридной", а "гидридной" войне. Марию Захарову, что любопытно, это весьма и весьма позабавило. Официальный представитель МИД РФ начала иронизировать, что, по-видимому, по мнению Петра Порошенко, у Российской Федерации на вооружении есть новое оружие — самая настоящая гидра.

Справедливости ради стоит отметить, что национальный лидер Украины допускает ошибки в своих высказываниях в социальных сетях далеко не первый раз. Так, однажды он решил процитировать государственный гимн Украины, но допустил сразу несколько ошибок в самой первой его строке.

Отметим, что и Министерству иностранных дел Российской Федерации свойственно ошибаться. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что на официальном сайте российского дипломатического ведомства до недавнего времени главой Соединенных Штатов Америки до некоторых пор значился Барак Обама, а не действующий американский президент Дональд Трамп. А вот Франсуа Олланда МИД РФ на Эммануэля Макрона почему-то поменять не забыл.

Фото: www.mid.ru

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Темы МИД Лавров Россия Украина Захарова Порошенко
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