В МИД РФ высмеяли Петра Порошенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова жестко высмеяла опечатку действующего президента Украины Петра Порошенко.
Так, украинский президент, рассуждая об "агрессии" России, ненароком обвинил ее не в "гибридной", а "гидридной" войне. Марию Захарову, что любопытно, это весьма и весьма позабавило. Официальный представитель МИД РФ начала иронизировать, что, по-видимому, по мнению Петра Порошенко, у Российской Федерации на вооружении есть новое оружие — самая настоящая гидра.
Справедливости ради стоит отметить, что национальный лидер Украины допускает ошибки в своих высказываниях в социальных сетях далеко не первый раз. Так, однажды он решил процитировать государственный гимн Украины, но допустил сразу несколько ошибок в самой первой его строке.
Отметим, что и Министерству иностранных дел Российской Федерации свойственно ошибаться. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что на официальном сайте российского дипломатического ведомства до недавнего времени главой Соединенных Штатов Америки до некоторых пор значился Барак Обама, а не действующий американский президент Дональд Трамп. А вот Франсуа Олланда МИД РФ на Эммануэля Макрона почему-то поменять не забыл.
Фото: www.mid.ru
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