В Польше против гражданина Украины завели уголовное дело из-за трезубца на авто

Любопытный инцидент произошел на территории Польши. Так, местные стражи правопорядка завели на гражданина соседней Украины уголовное дело.

Об инциденте на своей странице в социальной сети Facebook рассказал сам украинец — преподаватель одного из Львовских университетов Иван Кульчицкий. По его словам, в польском городе Перемышль один из автомобилей внезапно заблокировал его машину. Оттуда выскочил "польский хам" и начал требовать от Кульчицкого снять с автомобиля наклейку с красно-черным трезубцем. Гражданин Украины отказался. Тогда поляк вызвал местную полицию. Те уже сообщили Ивану Кульчицкому, что он нарушил польское законодательство. Стражи правопорядка завели самое настоящее уголовное дело на украинца из-за наклейки на его автомобиле.

Дело в том, что совсем недавно действующий президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете так называемой "бандеровской идеологии". Законопроект предусматривает крупные штрафы или же даже тюремное заключение за проповедование идей Степаны Бандеры или отрицание Волынской резни. Польская полиция, судя по всему, к закону, подписанному самим президентом, отнеслась с уважением.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские пограничники не пустили на территорию Незалежной россиянина, у которого на чемодане была повязана обыкновенная георгиевская ленточка.

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