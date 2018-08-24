Встретить медведя и не умереть – житель Амурской области чудом уцелел после знакомства с хищником

Житель Амурской области повстречался с медведем. Знакомство оставило лишь царапины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию Свободненского района.

Мужчина, заприметил животное издалека, когда гулял по лесу. Желая спастись, он забрался на дерево, однако медведь зацепил нового знакомого лапой. Это так поразило селянина, что он потерял сознание и упал на землю. Зверь же не проявил к лежащему без чувств человеку интереса и ушел.

Обнаружил впечатлительного гражданина отец. Стоит отметить, что на память о знакомстве с представителем дикой природы мужчине остались лишь царапины.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о событии, что произошло в Якутии. Житель села Иенгра Андрей Меркурьев, опытный охотник, ушел в тайгу проверять капканы. Именно в это время в дом, где осталась жена охотника, пришел голодный медведь-шатун. Судя по следам, испуганная женщина, увидев зверя, попыталась убежать. Однако медведь настиг ее и убил. Впоследствии сотрудники милиции обнаружили обезглавленное тело женщины всего в нескольких метрах от жилища.

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