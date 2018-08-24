В Омске детскую площадку спрятали за высоким колючим забором

И снова сибирский промышленный город прославился на весь российский интернет. На этот раз очевидцы выложили в социальные сети фотографию, на которой запечатлена детская площадка частного садика, обнесенная колючим забором.
Снимок омичи сопроводили надписью: "Детская площадка строгого режима. Привыкай смолоду".
В комментариях же нашлись те омичи, кто не усмотрел в ограждении детской площадки забором с колючей проволокой ничего предосудительного. По их словам, площадка эта находится на некотором отдалении от главного здания детского сада, и, если не оградить ее, "от нее же за ночь не останется ничего". Многие омичи согласились с такой точкой зрения, но поделились мнением, что этого мало. По их словам, для полной безопасности необходимо выставить вышки с пулеметчиками, а по периметру пустить специально обученных сторожевых собак.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Омске на праздник Дня города в самом центре поставили самую настоящую виселицу. Таким образом организаторы местного фестиваля хотели отдать дань памяти городу как месту ссылки каторжников. Властям сибирского мегаполиса это не понравилось, а вот жители остались довольны: омичей, желающих сфотографироваться с петлей на шее, оказалось немало.
Фото: "Омск Live"/vk.com
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