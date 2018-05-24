Кошмар аэрофоба: набитый пассажирами лайнер разваливался на взлете

Аэрофобия, то есть боязнь полетов на летательных аппаратах, в том числе и самолетах, болезнь довольно распространенная. За сто лет существования гражданской авиации в катастрофах погибло менее 150 тысяч человек - это меньше, чем гибнет за месяц в ДТП по всему миру. Несмотря на это, миллионы людей все же бояться летать на самолетах. По разным данным, обычно аэрофобия появляется у людей с возрастом, и большинство людей, что страдает ею, старше 25 лет.

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На минувшей неделе в Японии произошло сразу два происшествия, способных вызвать боязнь самолетов даже у тех, кто ранее ею не страдал.

Японский самолет авиакомпании JAL был вынужден в экстренном порядке вернуться в аэропорт Кумамото на острове Кюсю. Дело в том, что прямо во время полета в токийский аэропорт Ханэда самолет буквально начал разваливаться. Как сообщалось позднее, экипаж сразу же после взлета заметил подозрительную вибрацию в левом двигателе машины.

Среди находившихся на борту пассажиров пострадавших не оказалось. Полиция подсчитывает ущерб из-за падения деталей самолета вблизи аэропорта. Например, в результате падения одной из таких деталей было разбито окно местной клиники.

Второй инцидент произошел 21 мая. На борту авиалайнера Boeing-767 японской авиакомпании ANA произошло задымление. Пилотам пришлось совершить аварийную посадку в международном аэропорту Нарита, что недалеко от столицы Японии Токио. Основной версией задымления считается проникновение в салон самолета дыма от масла из хвостового двигателя.