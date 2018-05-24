"Бук - ваш": Россию ведут под трибунал по MH17

Представитель Международной следственной группы официально объявил, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший 17 июля 2014 года "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал российским военным.

Следователь группы на пресс-конференции о результатах расследования озвучил вывод, что ЗРК принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

К такому выводу специалисты пришли, основываясь на фото и видео из социальных сетей, сделанных по пути следования "Бука" из Курской области, где базируется 53-я бригада, 23-25 июня 2014 года.

Считается установленным, что "Бук" вывезли с базы 23 июня. Он якобы был в составе конвоя, состоящего из 50 машин и шести ЗРК. По данным телеканала Дождь, экспертами были исследованы отличительные черты машин по десяткам фотографий, выложенных в это время в соцсетях.

Хотя голландский прокурор Фред Вестербеке по этому поводу заявил, что пока не может сказать, кто и почему сбил Boeing. Он напомнил, что "главный вывод заключался в том, что MH17 был сбит из комплекса "Бук" с поля под населенным пунктом Первомайский, который в тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов.

По его словам, в круге подозреваемых сегодня находятся несколько десятков человек. Прокурор также добавил, что следствие по MH17 находится на последней стадии, однако говорить о том, когда дойдет дело до суда, преждевременно.

"Работа все еще ведется. Около 4 лет. Каждый день десятки детективов, прокуроров сотрудничают с целью установить факты. Продолжим работу, пока она не будет завершена", - подытожил Вестербеке.

По сути, последний отчет следственной группы представляет из себя скорее дискуссионные тезисы, а не сколько-нибудь объективные факты. При этом

глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен заявил, что следователи продолжат сбор доказательств о конкретных людях, прямо и косвенно ответственных за запуск "Бука".

Напомним, ранее о том, что "Бук" находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, заявляли эксперты сомнительной группы Bellingcat.

17 июля 2014 года "Боинг-777", вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донецкой области Украины. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.