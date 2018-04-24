В центре Татарстана ликвидирована ячейка головорезов ИГИЛ*

В Казани сотрудники ФСБ задержали 14 местных жителей, которые входят в ячейку ИГИЛ (запрещена в РФ). Сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства задержанных, сообщает KF.
В домах подозреваемых найдены большое количество запрещенной литературы, отчеты о вербовке новых членов организации. Изъяты документы подтверждающие осуществление пропаганды среди мусульман Татарстана.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Ставрополе ФСБ пресекла теракты, готовившиеся сторонником террористической организации "Исламское государство"*.
"Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство", который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств", — говорится в заявлении ЦОС. Читайте также:
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