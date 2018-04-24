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Источник Правда.Ру

СК: бешеная бездомная собака снова истерзала ребенка

Происшествия

В городе Минусинске под Красноярском бешеная собака напала на полуторагодовалого ребёнка.

СК: Бешенная бездомная собака снова истерзала ребенка. 386330.jpeg

Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК. По данным ведомства, "следователи проводят проверку по факту нападения бездомной собаки на гулявшего во дворе полуторагодовалого ребёнка".

При этом собака нанесла ребёнку травмы. Его сейчас наблюдают медики. 

Ранее Правда.Ру сообщала о случаях, когда собаки нападали на детей - на западе Москвы стаффордширский терьер покусал двухлетнего мальчика. Ребенок был госпитализирован.

"Мама с двумя детьми (мальчику два года, девочке три) выходила из лифта, когда на них набросился стаффордширский терьер без намордника. Девочка спряталась за маму, а бойцовая собака укусила двухлетнего мальчика за ногу. Владелец собаки с трудом смог оттащить пса от ребенка", - сообщили в правоохранительных органах. 

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Темы собака ребенок бешенство
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