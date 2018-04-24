СК: бешеная бездомная собака снова истерзала ребенка

В городе Минусинске под Красноярском бешеная собака напала на полуторагодовалого ребёнка.

Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК. По данным ведомства, "следователи проводят проверку по факту нападения бездомной собаки на гулявшего во дворе полуторагодовалого ребёнка".

При этом собака нанесла ребёнку травмы. Его сейчас наблюдают медики.

Ранее Правда.Ру сообщала о случаях, когда собаки нападали на детей - на западе Москвы стаффордширский терьер покусал двухлетнего мальчика. Ребенок был госпитализирован.

"Мама с двумя детьми (мальчику два года, девочке три) выходила из лифта, когда на них набросился стаффордширский терьер без намордника. Девочка спряталась за маму, а бойцовая собака укусила двухлетнего мальчика за ногу. Владелец собаки с трудом смог оттащить пса от ребенка", - сообщили в правоохранительных органах.

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