Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Китаянка попала в больницу из-за удара "небесной собаки"

Происшествия

В Китае произошел странный инцидент - на местную жительницу, входящую в подъезд, сверху упала собака.

Китаянка попала в больницу из-за удара "небесной собаки". 386316.jpeg
кадр из видео

По данным Daily Mail, происшествие засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина подходила к жилому дому, когда на нее упал пес.

Сообщается, что удар пришелся в голову и шею, и она потеряла сознание. Собака убежала, а очевидцы вызвали скорую. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и травму шеи.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.  "Правда.Ру" ранее сообщала, что жительница Китая,  не сумев семь раз сдать экзамен на вождение автомобилем, направилась к инструктору в восьмой раз.

Как рассказывает Daily Mail, уже на первом же крутом повороте женщина смогла справиться с управлением. От волнения она перепутала педали и стала в ярости жать на газ вместо тормоза. Автомобиль на большой скорость влетел сначала в дерево и в стену, а затем и вовсе перевернулся.

Повезло и Женг, и ее инструктору: в результате этой аварии они оба не пострадали. Выбраться из перевернутого автомобиля "автоледи" помогли случайные прохожие еще до приезда экстренных служб. Они же взяли с женщины честного слово, что она больше никогда не сядет за руль.

Читайте больше: 

Китаянка перевернула автомобиль на восьмой попытке сдать на права

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы китай собака
Обсудить
Актуальная аналитика
ЯМЭФ-2018
Привет санкциям: Крым прорывается на международную бизнес-площадку
Власть
Волшебство оптимизации: куда заведет Россию реформа МСУ
Точка зрения
Александр Крылов: кто пытался “оседлать” волну массовых протестов в Армении
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Найдено неожиданное свойство аспирина
"Нам все врут!": известный радиолюбитель увидел на Марсе огромное озеро
Новости Все >
Путина вынудили не проводить инаугурацию с "Кортежем"
СБУ обвинила иностранцев в попытке уничтожить "Мотор-Сич"
Китаянка попала в больницу из-за удара "небесной собаки"
Кремль объяснил: восстание в Армении — не Майдан на Украине
У Павла Дурова могут отнять квартиру за долг в 4 рубля
Спортивный "трибунал" обвинил доносчика Родченкова во лжи
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Здравоохранение
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Здравоохранение
Найдено неожиданное свойство аспирина
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Соцсети
Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Россия
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Российское кино
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Евросоюз
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Житейские истории
Лидия Русланова и очарованные мужчины
Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 24.04 эстетичны Соломон Соловьев Игорь Буккер Трагедии в воздухе: как все начиналось Игорь Буккер
Комментарии
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Волшебство оптимизации: куда заведет Россию реформа МСУ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Украина запретит российским судам заплывать даже в реки
Полиция Швейцарии оштрафует утку за превышение скорости полета
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался