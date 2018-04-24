В Китае произошел странный инцидент - на местную жительницу, входящую в подъезд, сверху упала собака.
По данным Daily Mail, происшествие засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина подходила к жилому дому, когда на нее упал пес.
Сообщается, что удар пришелся в голову и шею, и она потеряла сознание. Собака убежала, а очевидцы вызвали скорую. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и травму шеи.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия. "Правда.Ру" ранее сообщала, что жительница Китая, не сумев семь раз сдать экзамен на вождение автомобилем, направилась к инструктору в восьмой раз.
Как рассказывает Daily Mail, уже на первом же крутом повороте женщина смогла справиться с управлением. От волнения она перепутала педали и стала в ярости жать на газ вместо тормоза. Автомобиль на большой скорость влетел сначала в дерево и в стену, а затем и вовсе перевернулся.
Повезло и Женг, и ее инструктору: в результате этой аварии они оба не пострадали. Выбраться из перевернутого автомобиля "автоледи" помогли случайные прохожие еще до приезда экстренных служб. Они же взяли с женщины честного слово, что она больше никогда не сядет за руль.
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