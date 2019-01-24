Дети во Владивостоке оказались закрыты в горящей школе. ВИДЕО

Утром 24 января в школе № 33 во Владивостоке сработала пожарная сигнализация. Эвакуация учащихся школы оказалась затруднена — у детей не получилось самостоятельно воспользоваться аварийными выходами.

Прокуратура Приморского края сообщила, что пожар был оперативно ликвидирован, а в результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее, надзорное ведомство все-же примет меры в отношении администрации школы в связи с нарушением правил пожарной безопасности. В частности, проверка выявила "складирование бытовых предметов" на месте запасного выхода.

На видеороликах, выложенных в интернет учениками школы, видно, как дети пытаются выйти на улицу, но не могут, поскольку эвакуационный выход заперт. Чтобы покинуть здание им пришлось дождаться взрослых.

— Несколько ребят пытались сломать запертую дверь эвакуационного выхода. В итоге, открыли ее наши сотрудники, — рассказал "Комсомольской правде" пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов.

Как наказать руководство образовательного учреждения прокуратура решит после завершения всех необходимых проверок.

23 января "Правда.Ру" сообщала, что в одной из школ Приморского края детям представили местного авторитета, который, используя нецензурную лексику, учил их жить "по понятиям".

Источник фото: Пресс-служба МЧС России

Читайте также

Школа не должна походить на бункер

Новые подробности трагедии в Кемерове: "Зимнюю вишню" запустили без документов

Пока не горит: от пожара спасаются заранее