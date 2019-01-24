Дети во Владивостоке оказались закрыты в горящей школе.

Утром 24 января в школе № 33 во Владивостоке сработала пожарная сигнализация. Эвакуация учащихся школы оказалась затруднена — у детей не получилось самостоятельно воспользоваться аварийными выходами.
Прокуратура Приморского края сообщила, что пожар был оперативно ликвидирован, а в результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее, надзорное ведомство все-же примет меры в отношении администрации школы в связи с нарушением правил пожарной безопасности. В частности, проверка выявила "складирование бытовых предметов" на месте запасного выхода.
На видеороликах, выложенных в интернет учениками школы, видно, как дети пытаются выйти на улицу, но не могут, поскольку эвакуационный выход заперт. Чтобы покинуть здание им пришлось дождаться взрослых.
— Несколько ребят пытались сломать запертую дверь эвакуационного выхода. В итоге, открыли ее наши сотрудники, — рассказал "Комсомольской правде" пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов.
Как наказать руководство образовательного учреждения прокуратура решит после завершения всех необходимых проверок.
23 января "Правда.Ру" сообщала, что в одной из школ Приморского края детям представили местного авторитета, который, используя нецензурную лексику, учил их жить "по понятиям".
Источник фото: Пресс-служба МЧС России
Читайте также
Школа не должна походить на бункер
Новые подробности трагедии в Кемерове: "Зимнюю вишню" запустили без документов
Пока не горит: от пожара спасаются заранее
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.
Сценарии развития кризиса в Венесуэле могут быть самые разные, почему России вмешиваться не стоит, поясняет специалист по Латинской Америке Борис Мартынов.