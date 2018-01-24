В Ростове-на-Дону МАЗ врезался в остановку с людьми

В Ростове-на-Дону большегруз МАЗ врезался в остановку на улице Вавилова. За рулем грузовика находился 36-летний водитель, сообщает областная ГИБДД.



ДТП на Вавилова

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате пострадали две женщины — 72 и 22 лет. Обе госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве в минувшее воскресенье на Крымском Валу перевернулась инкассаторская машина "РайффайзенБанка". В результате ДТП пострадавших нет, в микроавтобус врезался кроссовер.

По некоторым данным, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль задел машину инкассаторов. Водитель "газели" не справился с управлением на заснеженной дороге, и в результате машина опрокинулась набок.