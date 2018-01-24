В Подольске пенсионерка хранила дома 9 лет тела сестры и брата

В Подольске в квартире 77-летней женщины обнаружили мумифицированные тела двух людей. По словам хозяйки квартиры, это ее брат и сестра, которые умерли 8 или 9 лет назад, сообщает СУ СКР по Московской области.

Женщина рассказала, что у нее не было денег похоронить родственников, поэтому она оставила их дома. Следствие выяснило, что с 1980 года в квартире действительно проживали две сестры и брат.

Сейчас назначены судебные экспертизы, чтобы установить причину и точное время смерти людей. Хозяйка квартиры отправлена на лечение в психиатрическую клинику.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Казахстане 62-летнюю жительницу села Дубровное арестовали за зверское убийство новорожденной внучки. По данным правоохранительных органов, женщина бросила новорождённую внучку в печь. От полученных ран малышка скончалась на месте.

Немотивированное убийство произошло в тот момент, когда мама девочки вместе с девятилетним сыном отправились в магазин. Именно мальчик первым обнаружил тело своей сестры в печи.

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