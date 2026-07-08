Вспышки над Таганрогским заливом привели к жертвам: гражданский флот оказался в зоне поражения

Ростовскую область накрыла волна атак беспилотников. В акватории Таганрогского залива под удар попали два гражданских судна. Танкеры, направлявшиеся в Ростов-на-Дону, получили повреждения, а среди моряков есть пострадавшие.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таганрог

Дроны против танкеров: детали происшествия

Вспышки в акватории залива обернулись реальными повреждениями для грузового флота. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил: два танкера, шедшие порожним рейсом, стали целями для БПЛА. Одно из судов пострадало настолько, что экипаж пришлось экстренно эвакуировать.

Осколочные ранения получили два члена экипажа. Одному помощь оказали фельдшеры на берегу, второго доставили в приемный покой. Оба моряка от стационарного лечения отказались. Экологической катастрофы удалось избежать только благодаря тому, что танки были пустыми — разлива топлива не произошло.

"Такие инциденты создают серьезную нагрузку на логистические цепочки Азовского моря. Даже если физический ущерб судам будет устранен быстро, стоимость страхования фрахта и риски простоя могут вырасти, что косвенно ударит по портовым сборам и региональной экономике", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рекордный налет: 11 районов под прицелом

Атака на суда стала лишь частью масштабного налета. Силы ПВО работали в небе над 11 районами и городами области. Под удар попали северные и западные территории: от Миллеровского до Родионово-Несветайского районов. Грохот разрывов слышали жители Новошахтинска и Каменска-Шахтинского.

Параметр Данные Уничтожено БПЛА Около 70 единиц Пострадавшие 2 человека (легкие ранения) Локации ударов 11 районов и акватория

Всего российские военные приземлили порядка 70 аппаратов. Опасность сохраняется: власти призывают жителей сохранять бдительность и следовать инструкциям Гражданской обороны при объявлении тревоги.

"Массированное применение дронов требует от граждан четкого понимания алгоритма действий: не подходить к обломкам, не снимать работу ПВО и вовремя укрываться. Осколки от сбитых целей могут упасть в любом месте, что мы и видим на примере пострадавших в Таганрогском заливе", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Разлилась ли нефть после попадания в танкеры?

Нет, суда шли пустыми, поэтому герметичность пустых резервуаров предотвратила экологический ущерб акватории.

В каком состоянии находятся раненые моряки?

Оба получили легкие травмы и отказались от госпитализации после оказания первой медицинской помощи.

Какие города пострадали больше всего?

ПВО отражала атаки в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского, о прямых попаданиях в жилые дома не сообщалось.

Сколько всего беспилотников сбили над областью?

По официальной информации губернатора, было уничтожено около 70 вражеских дронов.

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