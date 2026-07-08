Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спор, знакомый каждой паре: россияне признались, кто должен принимать самые важные жилищные решения
Жара довела россиян до необычных решений: названы самые популярные способы спасения от зноя
Не океаны сделали Землю особенной: древняя вода миллиарды лет меняла планету изнутри
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Суд больше не поможет: для выплат по ОСАГО хотят поставить жёсткий потолок
Деньги на стены вместо ипотеки: семьи получат шанс на долгожданное обновление жилья
Рынок нефти лихорадит: решение Белого дома спровоцировало резкий скачок цен
Двери открыты не всегда: часть заправок Пермского края перешла на особый режим
Стеклянные флаконы сгубили миллионы душ: британские мореплаватели нанесли удар в сердце Австралии

Вспышки над Таганрогским заливом привели к жертвам: гражданский флот оказался в зоне поражения

Происшествия » Глобальные

Ростовскую область накрыла волна атак беспилотников. В акватории Таганрогского залива под удар попали два гражданских судна. Танкеры, направлявшиеся в Ростов-на-Дону, получили повреждения, а среди моряков есть пострадавшие.

Таганрог
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таганрог

Дроны против танкеров: детали происшествия

Вспышки в акватории залива обернулись реальными повреждениями для грузового флота. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил: два танкера, шедшие порожним рейсом, стали целями для БПЛА. Одно из судов пострадало настолько, что экипаж пришлось экстренно эвакуировать.

Осколочные ранения получили два члена экипажа. Одному помощь оказали фельдшеры на берегу, второго доставили в приемный покой. Оба моряка от стационарного лечения отказались. Экологической катастрофы удалось избежать только благодаря тому, что танки были пустыми — разлива топлива не произошло.

"Такие инциденты создают серьезную нагрузку на логистические цепочки Азовского моря. Даже если физический ущерб судам будет устранен быстро, стоимость страхования фрахта и риски простоя могут вырасти, что косвенно ударит по портовым сборам и региональной экономике", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рекордный налет: 11 районов под прицелом

Атака на суда стала лишь частью масштабного налета. Силы ПВО работали в небе над 11 районами и городами области. Под удар попали северные и западные территории: от Миллеровского до Родионово-Несветайского районов. Грохот разрывов слышали жители Новошахтинска и Каменска-Шахтинского.

Параметр Данные
Уничтожено БПЛА Около 70 единиц
Пострадавшие 2 человека (легкие ранения)
Локации ударов 11 районов и акватория

Всего российские военные приземлили порядка 70 аппаратов. Опасность сохраняется: власти призывают жителей сохранять бдительность и следовать инструкциям Гражданской обороны при объявлении тревоги.

"Массированное применение дронов требует от граждан четкого понимания алгоритма действий: не подходить к обломкам, не снимать работу ПВО и вовремя укрываться. Осколки от сбитых целей могут упасть в любом месте, что мы и видим на примере пострадавших в Таганрогском заливе", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Разлилась ли нефть после попадания в танкеры?

Нет, суда шли пустыми, поэтому герметичность пустых резервуаров предотвратила экологический ущерб акватории.

В каком состоянии находятся раненые моряки?

Оба получили легкие травмы и отказались от госпитализации после оказания первой медицинской помощи.

Какие города пострадали больше всего?

ПВО отражала атаки в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского, о прямых попаданиях в жилые дома не сообщалось.

Сколько всего беспилотников сбили над областью?

По официальной информации губернатора, было уничтожено около 70 вражеских дронов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Хорошие несушки оставляют хозяев без яиц: одна привычка в уходе обходится слишком дорого
Домашние животные
Хорошие несушки оставляют хозяев без яиц: одна привычка в уходе обходится слишком дорого
Золотой поток отдыхающих неожиданно иссяк — Сочи уже расплачивается за это самым болезненным способом
Юг
Золотой поток отдыхающих неожиданно иссяк — Сочи уже расплачивается за это самым болезненным способом
Тревожный сигнал из Кремля: динамика на фронте необратимо изменила планы западных штабов
Мир. Новости мира
Тревожный сигнал из Кремля: динамика на фронте необратимо изменила планы западных штабов
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Последние материалы
Помидоры оказались золотыми: на крупнейшие теплицы Астраханской области направят 5 миллиардов рублей
Золотистые баклажаны в томатном соусе: самый вкусный рецепт для запасливых хозяев
НАТО спорит из-за Киева: альянс погряз в дрязгах по объемам снабжения разбитых ВСУ
Мёртвому оставили всё самое дорогое: гробница скрывала предмет, который находят крайне редко
Вспышки над Таганрогским заливом привели к жертвам: гражданский флот оказался в зоне поражения
Свадьба за одну монету: в России решили радикально обнулить цену входа в семейную жизнь
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Детям из сел больше не нужно ехать в город: в Тульской области запустили необычный транспорт
Забудьте про личные визиты в мэрию: новую парковку в Москве теперь можно забрать одним кликом
Леса превратились в пороховой погреб: экстремальный зной в Якутии спровоцировал коллапс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.