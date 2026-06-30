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Психологическое давление стало главным оружием преступников: системы защиты рухнули под натиском

Происшествия

Индийские кол-центры превратились в конвейеры по производству технологического мошенничества. Исследование Университета Портсмута, опубликованное в Journal of White Collar and Corporate Crime, вскрыло внутреннюю кухню "скам-ферм".

кибермошенник
Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
кибермошенник

Масштаб поражает: только за первую половину 2025 года официально подтверждено более 2,09 миллиона случаев мошенничества. Преступники выкачивают деньги со скоростью промышленного насоса, используя не столько код, сколько дешевую психологию.

Анатомия обмана: психология вместо хакинга

Вопреки мифам, мошенники редко используют сложные "нейросети" или системы маскировки акцента. Основной инструмент — социальная инженерия. Это метод взлома не компьютера, а человеческой психики. Преступники имитируют техподдержку крупных корпораций, например, Microsoft. Сценарий всегда один: через всплывающие окна или холодные звонки жертву убеждают, что ее устройство в опасности. Дальше в ход идет страх. Человека заставляют действовать быстро, лишая возможности подумать.

"Удивительно, но большая часть этого мошенничества не является высокотехнологичной. Нет никакой маскировки — всё строится на манипуляции и получении удаленного доступа к системе", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Технологии здесь выступают лишь в роли "отмычки". Как только доверие установлено, жертва сама отдает ключи от квартиры, где деньги лежат. Оперативники кол-центров используют скрипты, которые бьют по базовым эмоциям. В первой половине 2025 года только в Великобритании таким образом было украдено свыше 629 миллионов фунтов стерлингов.

Криминальная карьера: почему молодежь идет в "скамеры"

В Индии работа в мошенническом кол-центре стала для многих социальным лифтом. Рекрутинговые агентства заманивают молодежь обещаниями западного уровня жизни. Для многих сотрудников это не кажется преступлением — они воспринимают это как легальный бизнес. У "операторов" есть даже своеобразный кодекс чести: многие принципиально не обманывают соотечественников, предпочитая атаковать жителей Северной Америки и Европы.

Метод воздействия Реальная цель
Ложное уведомление о вирусе Установка софта для удаленного управления
Звонок из "службы безопасности" Получение паролей от онлайн-банка

Часто новички попадают в такие структуры случайно, думая, что устраиваются в обычную службу поддержки. Однако высокие заработки и возможность имитировать стиль жизни из соцсетей быстро гасят моральные сомнения. Для правоохранительных органов проблема усугубляется тем, что эти структуры глубоко интегрированы в местную экономику и часто прикрываются легальными фасадами.

"Люди часто находятся в состоянии стресса, что отключает критическое мышление. Постоянное давление и имитация авторитета — классические триггеры, заставляющие мозг совершать импульсивные ошибки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Как не стать жертвой: гигиена удаленного доступа

Главная защита — знание регламентов. Ни одна официальная техподдержка не станет звонить пользователю первой без предварительной заявки. Если на экране компьютера появилось пугающее окно с требованием срочно позвонить по номеру "горячей линии" — это всегда ложь. Удаленный доступ к вашему устройству — это прямая передача кошелька в руки вора.

"Нужно понимать: безопасность — это не программа, это процесс. Если вам предлагают установить софт для "проверки безопасности", скорее всего, вам пытаются подсунуть троян", — объяснил в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о кол-центрах мошенников

Почему мошенников из Индии так сложно поймать?

Они работают через границы, используя зашифрованную IP-телефонию. Кроме того, офисы часто оформлены как легальные IT-компании, что требует длительного международного сотрудничества полиции для проведения рейдов.

Может ли антивирус защитить от социального инженерии?

Лишь частично. Антивирус может блокировать вредоносный сайт, но он бессилен, если вы сами продиктуете пароль мошеннику по телефону или дадите ему права администратора через AnyDesk.

Действительно ли Microsoft никогда не звонит пользователям?

Да. Крупные технологические компании не осуществляют исходящие звонки по вопросам безопасности в индивидуальном порядке. Все подобные входящие вызовы — фейк.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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