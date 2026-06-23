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Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями

Происшествия

Воронеж пришел в себя после утреннего ракетного удара. Губернатор Александр Гусев подтвердил гибель пяти человек. Городские службы перешли в режим ликвидации последствий, пока регион подсчитывает разрушения.

Воронеж
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Воронеж

Атака на промышленную зону

Утренний налет сосредоточился на левобережной части Воронежа. Под огнем оказалось промышленное предприятие. Объект вспыхнул сразу после попадания, но спасатели уже сбили открытое пламя. Власти заверили: опасных превышений химических веществ в воздухе нет. Ситуация напоминает масштабные вызовы для инфраструктуры, с которыми ранее сталкивались другие российские регионы.

"Индустриальные объекты становятся приоритетными мишенями для дестабилизации логистических цепочек. Это тактика давления на экономические тылы, но системы защиты перехватывают критическую массу угроз", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Масштаб разрушений жилого фонда

Обломки ракет рассыпались по городу. Десять многоэтажек лишились остекления и пострадали фасады. В частном секторе снаряды пробили кровли в шести строениях. Горожане подали порядка 50 жалоб на поврежденные автомобили. Губернатор пообещал пострадавшим финансовую поддержку: по 1 миллиону рублей семьям погибших и по 300 тысяч — получившим тяжелые ранения. Подобная агрессия против гражданской инфраструктуры требует от местных властей оперативных решений по компенсациям.

Категория ущерба Объем последствий
Человеческие жертвы 5 погибших
Жилой фонд 16 домов и 50 автомобилей

"С юридической точки зрения, фиксация ущерба — база для последующих выплат. Людям необходимо фиксировать каждый скол на фото, чтобы не возникло задержек с оценкой", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о безопасности граждан

Какие меры компенсации предусмотрены для владельцев разбитых авто?

Региональные власти ведут учет обращений. После оценки повреждений пострадавшие получают выплаты согласно утвержденному администрацией регламенту.

Безопасно ли сейчас находиться в районах падения обломков?

Специальные службы завершили разминирование и первичный осмотр. Территории оцеплены, жителям стоит следовать указаниям местных администраций.

Где можно быстро проверить состояние воздуха?

Данные публикуются на официальных порталах экстренных служб региона. Превышений ПДК веществ не зафиксировано.

Кому адресовать вопросы о ремонте жилья?

Заявки принимаются через управляющие компании и муниципальные штабы по ликвидации последствий ЧС.

"Растущая интенсивность ударов вынуждает применять стандартные алгоритмы реагирования. Ресурсы для помощи пострадавшим мобилизованы", — [констатировал] в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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