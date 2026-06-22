Ужас среди ночи в лагере: визит пьяного дебошира в Туве привел к тяжелым травмам

Система безопасности в детских лагерях снова дала течь, и на этот раз — в Туве. В лагере "Орленок" ночной визит пьяного дебошира превратился в кровавый хаос. Число пострадавших детей выросло до 14 человек. Мужчина 2001 года рождения нанес травмы детям и разбил мебель в жилых корпусах. Пока чиновники рапортуют об исправных кнопках тревоги, следствие назначает экспертизы, чтобы понять, насколько сильно покалечена психика и здоровье воспитанников.

Фото: commons.wikimedia.org by Friendsworldclub, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Детский лагерь

Ночной прорыв: как пьяный гость обошел охрану

В ночь на 21 июня периметр лагеря "Орленок" перестал существовать для 23-летнего местного жителя. Находясь в состоянии тяжелого опьянения, он проник в спальные корпуса. Результат — 14 детей получили телесные повреждения. Это не случайная стычка, а системный сбой. Когда пьяный агрессор врывается в детскую спальню, время идет на секунды, но задержали его штатные сторожа, а не полиция или Росгвардия.

"В таких случаях мы часто видим экономию на лицензированной охране. Если объект защищают сторожа, а не сотрудники ЧОП с соответствующей подготовкой, риск подобных инцидентов возрастает кратно. Статус "сторож" не предполагает активного противодействия преступнику", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Сейчас на месте работают следователи. Тяжесть травм определят судмедэксперты. Несмотря на пережитый ужас, воспитатели заявляют, что смену никто не покинул. Психологи пытаются "залатать" эмоциональные дыры у детей и их родителей, пока силовики оформляют протоколы.

Бумажная безопасность против живой угрозы

Минобразования Тувы оперативно выставило щит из цифр и дат: тревожная кнопка проверялась 18 июня и была исправна. Но кнопка не умеет ловить преступника. Она лишь уведомляет о том, что беда уже случилась. Похожая ситуация с травмами в детских садах, где халатность персонала часто пытаются скрыть за формальными отчетами.

Параметр контроля Реальное состояние в "Орленке" Система оповещения Исправна (проверка 18.06) Физическая охрана Штатные сторожа (не ЧОП) Число пострадавших 14 несовершеннолетних Статус агрессора Задержан, возбуждено дело

Проблема безопасности в детских учреждениях часто упирается в человеческий фактор. Иногда это приводит к массовым отравлениям из-за грязи на кухнях, а иногда — к свободному доступу маргиналов в детские спальни.

"Статья о хулиганстве может стать лишь вершиной айсберга. Если следствие докажет умысел на причинение вреда конкретной тяжести или вскроет грубые нарушения должностных инструкций со стороны руководства лагеря, дело расширится дополнительными составами", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Уголовный финал и последствия для лагеря

Против нападавшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Это удобная статья, но она слабо отражает ужас детей, проснувшихся от ударов пьяного мужчины. Любая ошибка в системе охраны — это риск, сопоставимый с авариями на железной дороге, где один излом пути ломает сотни судеб. В "Орленке" "излом" произошел в системе контроля доступа.

"Важно понимать, что ответственность несет не только нападавший, но и юридическое лицо. Подобные инциденты — это прямой путь к проверкам прокуратуры и возможному отзыву лицензии на образовательную деятельность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист Кирилл Мальцев.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в лагерях

Кто должен охранять детский лагерь по закону?

Согласно требованиям антитеррористической защищенности, объекты первой и второй категорий должны охраняться сотрудниками ЧОП или Росгвардии. Использование только штатных сторожей допустимо лишь для небольших объектов с низкой категорией риска.

Какую ответственность несет руководство лагеря при нападении?

Директору может грозить ответственность по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это происходит, если будет доказано, что система охраны существовала только на бумаге.

Можно ли забрать ребенка из лагеря после инцидента с возвратом денег?

Да, родители имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке из-за неправомерных действий третьих лиц и неспособности лагеря обеспечить безопасность. Возврат средств за неиспользованные дни обязателен.

Как проверить безопасность лагеря перед покупкой путевки?

Требуйте акт приемки лагеря межведомственной комиссией и паспорт безопасности. В нем должно быть четко указано, какая организация осуществляет физическую охрану и наличие видеокамер под контролем дежурного.

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