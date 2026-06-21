Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова

Инфраструктурная блокада и прямые удары по логистическим узлам Керченского пролива — враг перешел к тактике выжженного транспорта. Атака БПЛА 21 июня парализовала ключевую артерию, связывающую Крым с материком. Под ударом оказались не только гражданские суда, но и топливная безопасность всего полуострова.

Фото: Фильм «Мост с русским характером» Росавтодора Крымский мост через Керченский пролив

Удар по переправе и жертвы в Керчи

Керченский полуостров принял массированный налет. Глава республики Сергей Аксенов подтвердил гибель четырех человек, еще двадцать восемь получили ранения. Основной целью стали транспортные узлы. На Керченской переправе дрон атаковал паром "Панагия" — один сотрудник погиб на месте, еще один госпитализирован с травмами.

"Это целенаправленное уничтожение гражданской логистики. Враг бьет по самому тонкому месту — паромному сообщению, понимая его значимость для снабжения региона", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Параллельно зафиксирован прилет по нефтяному терминалу в поселке Чушка. На объекте вспыхнул пожар, который тушили несколько расчетов МЧС. Удары по энергетическим объектам становятся системными, напоминая недавний налет на столичные энергообъекты, где защита столкнулась с предельной нагрузкой.

Топливный стоп-кран: АЗС закрываются для частников

Реакция властей оказалась жесткой и мгновенной. С 9:00 на крымских заправках полностью прекращена продажа топлива частным лицам. Ограничение касается всех видов расчетов: наличных, карт и талонов. Бензин и дизель теперь — ресурс только для спецслужб, армии и экстренных ведомств.

Ресурс / Услуга Статус на 21 июня Паромная переправа Работа полностью остановлена Продажа топлива на АЗС Только для госслужб и спецтранспорта Движение большегрузов Перенаправлено на сухопутные трассы

"Приостановка отпуска топлива — мера превентивная. Необходимо создать неприкосновенный запас для маневра госслужб в условиях блокировки морских поставок", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Логистический тупик и новые маршруты

Оперштаб Кубани официально закрыл паромное сообщение на неопределенный срок. Логистическая цепочка порвана. Водителям фур предложено использовать сухопутный коридор через новые регионы: маршрут Р-280 тянется от Ростова через Мариуполь и Мелитополь до Симферополя. Эта дорога становится единственной альтернативой, учитывая риски, которым подвергается железнодорожная инфраструктура полуострова.

Трафик на сухопутном маршруте вырастет в разы. Это потребует усиления мер безопасности, так как украинские террористы уже доказали готовность атаковать даже пассажирские автобусы на мирных трассах. Дорога через Таганрог теперь — главная вена обеспечения республики.

Разрушения в жилом секторе и работа ПВО

Обломки сбитых дронов рухнули в жилых массивах Краснодарского края. В станице Фастовецкой ударная волна выбила стекла и повредила стену летней кухни. В станице Успенской повреждена кровля частного дома. Обошлось без жертв среди гражданских, но масштаб атак напоминает недавний налет на столичный регион, где системы ПВО работали на пределе возможностей.

"Украинская сторона атакует объекты хаотично, пытаясь перегрузить расчеты ПВО. Даже сбитая цель остается опасной из-за кинетической энергии и остатков топлива", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Крыму

Можно ли сейчас заправить личный автомобиль в Крыму?

Нет. С 21 июня отпуск топлива физическим лицам на АЗС временно прекращен. Ресурс зарезервирован для нужд государственных и экстренных служб.

Как проехать грузовому транспорту в Крым?

Паромная переправа закрыта. Весь грузопоток направлен по сухопутному маршруту через Ростов-на-Дону, Таганрог и Мариуполь.

Есть ли угроза дефицита продуктов на полуострове?

Власти заявляют, что запасов достаточно, а переориентация логистики на сухопутный коридор позволит избежать перебоев с поставками первой необходимости.

Когда возобновит работу Керченская переправа?

Официальные сроки не называются. Решение будет принято оперштабом после устранения последствий атаки и оценки рисков безопасности.

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