Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша зелень будет в восторге: 5 правил соседства для укропа и петрушки
Абрикосы в янтарном меду: пошаговый рецепт царского варенья, где каждая долька целая
Дерзость восьмидесятых: почему обувь, которую носили наши мамы, стала главным хитом 2026 года
Секрет свежести оказался не в порошке: место для сушки белья изменит результат стирки
Неожиданный камбэк года: эта активность снова выходит из тени и набирает поклонников
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Больше, чем просто цвет: как подобрать педикюр, чтобы ноги выглядели безупречно
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Магия дачного мастерства: 20 лайфхаков с канистрами, о которых вы даже не догадывались

Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова

Происшествия

Инфраструктурная блокада и прямые удары по логистическим узлам Керченского пролива — враг перешел к тактике выжженного транспорта. Атака БПЛА 21 июня парализовала ключевую артерию, связывающую Крым с материком. Под ударом оказались не только гражданские суда, но и топливная безопасность всего полуострова.

Крымский мост через Керченский пролив
Фото: Фильм «Мост с русским характером» Росавтодора
Крымский мост через Керченский пролив

Удар по переправе и жертвы в Керчи

Керченский полуостров принял массированный налет. Глава республики Сергей Аксенов подтвердил гибель четырех человек, еще двадцать восемь получили ранения. Основной целью стали транспортные узлы. На Керченской переправе дрон атаковал паром "Панагия" — один сотрудник погиб на месте, еще один госпитализирован с травмами.

"Это целенаправленное уничтожение гражданской логистики. Враг бьет по самому тонкому месту — паромному сообщению, понимая его значимость для снабжения региона", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Параллельно зафиксирован прилет по нефтяному терминалу в поселке Чушка. На объекте вспыхнул пожар, который тушили несколько расчетов МЧС. Удары по энергетическим объектам становятся системными, напоминая недавний налет на столичные энергообъекты, где защита столкнулась с предельной нагрузкой.

Топливный стоп-кран: АЗС закрываются для частников

Реакция властей оказалась жесткой и мгновенной. С 9:00 на крымских заправках полностью прекращена продажа топлива частным лицам. Ограничение касается всех видов расчетов: наличных, карт и талонов. Бензин и дизель теперь — ресурс только для спецслужб, армии и экстренных ведомств.

Ресурс / Услуга Статус на 21 июня
Паромная переправа Работа полностью остановлена
Продажа топлива на АЗС Только для госслужб и спецтранспорта
Движение большегрузов Перенаправлено на сухопутные трассы

"Приостановка отпуска топлива — мера превентивная. Необходимо создать неприкосновенный запас для маневра госслужб в условиях блокировки морских поставок", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Логистический тупик и новые маршруты

Оперштаб Кубани официально закрыл паромное сообщение на неопределенный срок. Логистическая цепочка порвана. Водителям фур предложено использовать сухопутный коридор через новые регионы: маршрут Р-280 тянется от Ростова через Мариуполь и Мелитополь до Симферополя. Эта дорога становится единственной альтернативой, учитывая риски, которым подвергается железнодорожная инфраструктура полуострова.

Трафик на сухопутном маршруте вырастет в разы. Это потребует усиления мер безопасности, так как украинские террористы уже доказали готовность атаковать даже пассажирские автобусы на мирных трассах. Дорога через Таганрог теперь — главная вена обеспечения республики.

Разрушения в жилом секторе и работа ПВО

Обломки сбитых дронов рухнули в жилых массивах Краснодарского края. В станице Фастовецкой ударная волна выбила стекла и повредила стену летней кухни. В станице Успенской повреждена кровля частного дома. Обошлось без жертв среди гражданских, но масштаб атак напоминает недавний налет на столичный регион, где системы ПВО работали на пределе возможностей.

"Украинская сторона атакует объекты хаотично, пытаясь перегрузить расчеты ПВО. Даже сбитая цель остается опасной из-за кинетической энергии и остатков топлива", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Крыму

Можно ли сейчас заправить личный автомобиль в Крыму?

Нет. С 21 июня отпуск топлива физическим лицам на АЗС временно прекращен. Ресурс зарезервирован для нужд государственных и экстренных служб.

Как проехать грузовому транспорту в Крым?

Паромная переправа закрыта. Весь грузопоток направлен по сухопутному маршруту через Ростов-на-Дону, Таганрог и Мариуполь.

Есть ли угроза дефицита продуктов на полуострове?

Власти заявляют, что запасов достаточно, а переориентация логистики на сухопутный коридор позволит избежать перебоев с поставками первой необходимости.

Когда возобновит работу Керченская переправа?

Официальные сроки не называются. Решение будет принято оперштабом после устранения последствий атаки и оценки рисков безопасности.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир. Новости мира
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Туризм
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Популярное
Горючее уходит за считанные часы: в Саратовской области столкнулись с пугающим явлением на АЗС

В регионе зафиксировано резкое изменение ситуации со снабжением горючим, что заставило правительство пересмотреть работу транспортных систем и мониторинг цен.

Горючее уходит за считанные часы: в Саратовской области столкнулись с пугающим явлением на АЗС
Окрошка больше не будет водянистой: секрет с одной картофелиной меняет всё за 5 минут
Окрошка больше не будет водянистой: секрет с одной картофелиной меняет всё за 5 минут
Красота или практичность: какие материалы для крыши выигрывают по цене и долговечности
Хранилища пустеют пятый месяц: решение ЦБ по золоту обернулось резким изменением структуры резервов
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Лучше любого лечо: готовим кабачковую юрчу по-турецки — пальчики оближешь
Яркий рубиновый десерт из ягод: как приготовить полезный мармелад без долгой варки
Камни для бани: какие выбрать, чтобы пар был легким, а каменка служила годами
Камни для бани: какие выбрать, чтобы пар был легким, а каменка служила годами
Последние материалы
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Ваша зелень будет в восторге: 5 правил соседства для укропа и петрушки
Абрикосы в янтарном меду: пошаговый рецепт царского варенья, где каждая долька целая
Дерзость восьмидесятых: почему обувь, которую носили наши мамы, стала главным хитом 2026 года
Секрет свежести оказался не в порошке: место для сушки белья изменит результат стирки
Неожиданный камбэк года: эта активность снова выходит из тени и набирает поклонников
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Больше, чем просто цвет: как подобрать педикюр, чтобы ноги выглядели безупречно
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Магия дачного мастерства: 20 лайфхаков с канистрами, о которых вы даже не догадывались
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.