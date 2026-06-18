Подмосковье содрогнулось от взрывов: падение обломков обернулось госпитализацией десятков людей

Украинские дроны продолжают попытки превратить российское небо в решето, но натыкаются на стальную стену ПВО. За последние сутки Минобороны отчиталось о ликвидации почти тысячи беспилотников. Система работает на износ, выжигая цели в промышленных масштабах. Однако осколки — это неизбежная плата за безопасность. В Подмосковье каскад атак оставил после себя не только воронки, но и реальные раны у мирных жителей.

Фото: mos.ru by mos.ru. Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

Железный купол против тысячи "птиц"

Машина ПВО за сутки переработала в лом 992 беспилотника. К этому списку добавились четыре крылатые ракеты и десяток авиабомб. Это не просто цифры, это интенсивность полноценного фронтового сражения, перенесенного в тыловые регионы. Защита держит удар, несмотря на попытки Киева перегрузить каналы обнаружения массовым запуском дешевых дронов.

"Нужно понимать, что уничтожение почти тысячи объектов за сутки — это предел физических возможностей любой системы. Основная задача противника — не поразить цель, а истощить наш боекомплект", — констатировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В Подмосковье дроны не просто падали — они калечили. Власти области подтвердили: пострадали 16 человек. Осколки не выбирают возраст, среди раненых двое детей. Основной удар пришелся на жилые кварталы в Раменском, Люберцах и Котельниках. Террор мирного населения становится для ВСУ единственным доступным инструментом на фоне провалов на линии соприкосновения.

География ранений: от Раменского до Котельников

В Раменском госпитализированы трое. 22-летний парень получил тяжелые травмы таза и конечностей — он в руках хирургов местной больницы. 10-летняя девочка с иссеченными голенями находится под присмотром педиатров. Еще один мужчина, 35 лет, буквально "прошит" осколками: ранены шея, плечо и бедра. В Солнечногорске удача оказалась на стороне 46-летнего местного жителя — отделался легким ранением плеча и амбулаторным лечением. Люберцы приняли двоих с переломами и травмами бедра.

Локация Характер повреждений Котельники 8 пострадавших, включая трехлетнего ребенка и женщину с ЧМТ Раменское Тяжелые травмы живота, таза и множественные ранения конечностей

Самым массовым по числу пострадавших стал инцидент в Котельниках — сразу восемь человек. Среди них 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и трехлетний ребенок. Даже торговые площади не стали безопасным местом; 50-летний мужчина получил осколочные ранения в районе ТЦ "Садовод" и был экстренно госпитализирован. Киев продолжает тактику ударов по гражданским объектам, игнорируя любые нормы человечности.

"Травмы от современных БПЛА носят минно-взрывной характер. Это не просто царапины, это глубокое поражение мягких тканей и костей мелкими элементами, которые крайне сложно извлекать", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Украина давно перешла за "красные линии", пытаясь компенсировать отсутствие успехов в поле масштабными диверсиями в тылу. Любое железнодорожное сообщение или автобусный маршрут рассматриваются ими как легитимная цель. Вспомните, как атака вывела из строя поезд или инцидент в Енакиево, где дрон ударил в пассажирский транспорт. Это не случайности, а системный террор.

Ответы на популярные вопросы о защите от БПЛА

Что делать, если увидел дрон в небе?

Немедленно найдите укрытие. Это может быть капитальное здание или подвал. Не пытайтесь снимать аппарат на видео — вы подставляете себя под удар.

Безопасно ли подходить к обломкам сбитого дрона?

Категорически нет. Аппарат может нести несработавший заряд или иметь систему самоликвидации. Отойдите на 100 метров и вызовите 112.

Почему ПВО сбивает дроны над жилыми домами?

Радиус действия ПВО ограничен. Если дрон уже зашел в воздушное пространство города, его уничтожают там, где обнаружили, чтобы предотвратить детонацию основной массы взрывчатки в цели.

Как защитить квартиру от осколков при атаке?

Держитесь подальше от окон. Оптимальное место — ванная комната или коридор за двумя капитальными стенами. Окна можно оклеить бронированной пленкой.

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