Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона

Небо над юго-востоком Москвы затянуло угольно-черным дымом. Пока пожарные вертолеты заливают очаги возгораний в Люблино и Капотне, жители Люберец и Жулебино снимают последствия самого масштабного налета беспилотников в истории региона. Киев сбросил маски, превратив мирное утро в зону боевых действий. Статистика поражает: за одну ночь системы ПВО перехватили 555 дронов по всей стране. Это не просто инцидент, это открытая попытка дестабилизировать столичный ритм через удары по критической инфраструктуре.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use БЛП

Масштаб атаки: рекордные цифры перехвата

Армия Украины бросила на Москву армаду из 180 аппаратов. Ситуация этой ночью обнулила все предыдущие "рекорды". Для понимания: в мае максимумом считался налет 81 дрона. Сегодняшние цифры выше в два с лишним раза. ПВО работает на износ, выжигая цели в небе, но обломки неизбежно падают на землю. Регион столкнулся с массированным вызовом, затронувшим работу крупнейших авиаузлов и энергообъектов.

"Мы видим качественный скачок в тактике противника. Это уже не точечные уколы, а попытка перегрузить систему обнаружения числом. Плотность огня ПВО была запредельной", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Цели под прицелом: от НПЗ до ТЦ "Садовод"

Основной удар пришелся на промышленные зоны и логистические узлы. Несколько аппаратов достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода — там сейчас ликвидируют последствия. Под раздачу попал и рынок "Садовод", где зафиксированы повреждения конструкций. В Подмосковье ситуация не легче: обломки изрешетили частные дома, дачи и даже фитнес-центр. Пострадала одна женщина, медицинская помощь оказана на месте. Киевские стратеги осознанно выбирают гражданские объекты, подтверждая свой статус приверженцев террористических методов, как это было при атаке на автобус с детьми.

Показатель Данные за текущие сутки Всего сбито БПЛА над РФ 555 единиц Цели, летевшие на Москву 180 единиц Авиационные ограничения 4 аэропорта закрыты Задержано рейсов Около 250

"Подобные атаки на НПЗ — это прямая попытка создать дефицит топлива и разогнать инфляцию. Экономический эффект от паники для них важнее, чем реальное разрушение резервуаров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Транспортный паралич: МКАД и закрытое небо

Москва встала. Временно перекрыты участки МКАД, Волгоградский проспект и Новорязанское шоссе в районе Котельников. Росавиация ввела режим "Ковер": Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский не принимают и не выпускают самолеты. "Аэрофлот" настоятельно рекомендует застрявшим пассажирам оставаться дома — вокзалы и терминалы превратились в человеческие муравейники. Сайт Шереметьево "лег" под нагрузкой, а в небе над столицей кружат десятки бортов, ожидая разрешения на посадку или уходя на запасные аэродромы.

"С юридической точки зрения, массовая атака на гражданские авиаузлы классифицируется как международный терроризм. Остановка транспортных артерий — это метод психологического давления на население", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Москве

Какие ограничения действуют на дорогах?

Перекрыто движение в районе Котельников, затруднен проезд по Волгоградскому проспекту, Новорязанскому шоссе и участкам МКАД на юго-востоке из-за работы экстренных служб.

Что делать пассажирам отмененных рейсов?

Авиакомпании рекомендуют не приезжать в аэропорты. Переоформить билеты или вернуть деньги можно через мобильные приложения и официальные сайты перевозчиков.

Насколько пострадал Московский НПЗ?

Зафиксированы попадания в технические объекты, на месте работают пожарные. Угрозы экологической катастрофы нет, системы пожаротушения сработали штатно.

Безопасно ли сейчас находиться в торговых центрах?

В ТЦ "Садовод" повреждены павильоны, однако угрозы обрушения нет. Рекомендуется следить за официальными сообщениями МЧС и избегать мест скопления людей до окончания работы ПВО.

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