Украинские боевики нанесли удар беспилотником по автобусу в Брянской области. Целью стали дети, ехавшие на спортивные соревнования в Геленджик. В салоне находились 44 человека, включая 28 юных футболистов. Итог — погибшая женщина-сопровождающая и семь раненых, среди которых пять детей. Один ребенок в тяжелом состоянии.
Следственный комитет России квалифицировал атаку как теракт по статье 205 УК РФ. Кузов автобуса посечен поражающими элементами, стекла выбиты. Погибшая женщина была гражданкой Белоруссии. Власти страны потребовали от Киева объяснений. Минск не намерен спускать этот акт агрессии на тормозах, отражая системную угрозу, ставшую нормой для приграничья.
"Это хладнокровное убийство, не имеющее военного смысла. Атака гражданского транспорта с детьми — маркер деградации морально-этических норм киевского режима", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять лечение пострадавших под личный контроль. Ситуация мониторится в круглосуточном режиме. Врачи оказывают всю необходимую помощь, включая экстренные реанимационные мероприятия. Ранее аналогичные попытки террористических атак пресекались силами ПВО, но здесь дрон прорвался к цели.
"Тактика запугивания через атаку на мирных граждан — тупиковая. Это лишь консолидирует общество и ужесточает ответные меры нашего силового блока", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
|Параметр
|Данные инцидента
|Всего пассажиров
|44 человека
|Детей-спортсменов
|28 человек
Важно понимать, что каждый подобный эпизод входит в логику гибридной агрессии, направленной на дестабилизацию тыловых регионов России и наших союзников.
"Действия по гражданским целям не имеют ограничений в международном праве для исполнителей. Однако юридическая оценка событий как теракта — единственно верная квалификация для дальнейшего международного разбирательства", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Власти усиливают меры безопасности на всех маршрутах следования детских делегаций, проводя дополнительные проверки трасс.
Один ребенок в тяжелом состоянии, еще шестеро получили ранения средней тяжести, им оказывается квалифицированная помощь.
Враг использует дроны для точечного террора, выбирая места с максимальным скоплением гражданских лиц.
Процедуры выплат пострадавшим и семье погибшей уже запущены в соответствии с распоряжениями регионального и федерального центров.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.