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Это за гранью человечности: атака на автобус с детьми спровоцировала гнев в Минске

Происшествия

Украинские боевики нанесли удар беспилотником по автобусу в Брянской области. Целью стали дети, ехавшие на спортивные соревнования в Геленджик. В салоне находились 44 человека, включая 28 юных футболистов. Итог — погибшая женщина-сопровождающая и семь раненых, среди которых пять детей. Один ребенок в тяжелом состоянии.

Украинский беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский беспилотник

Следствие и реакция Белоруссии

Следственный комитет России квалифицировал атаку как теракт по статье 205 УК РФ. Кузов автобуса посечен поражающими элементами, стекла выбиты. Погибшая женщина была гражданкой Белоруссии. Власти страны потребовали от Киева объяснений. Минск не намерен спускать этот акт агрессии на тормозах, отражая системную угрозу, ставшую нормой для приграничья.

"Это хладнокровное убийство, не имеющее военного смысла. Атака гражданского транспорта с детьми — маркер деградации морально-этических норм киевского режима", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Помощь пострадавшим детям

Президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять лечение пострадавших под личный контроль. Ситуация мониторится в круглосуточном режиме. Врачи оказывают всю необходимую помощь, включая экстренные реанимационные мероприятия. Ранее аналогичные попытки террористических атак пресекались силами ПВО, но здесь дрон прорвался к цели.

"Тактика запугивания через атаку на мирных граждан — тупиковая. Это лишь консолидирует общество и ужесточает ответные меры нашего силового блока", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Параметр Данные инцидента
Всего пассажиров 44 человека
Детей-спортсменов 28 человек

Важно понимать, что каждый подобный эпизод входит в логику гибридной агрессии, направленной на дестабилизацию тыловых регионов России и наших союзников.

"Действия по гражданским целям не имеют ограничений в международном праве для исполнителей. Однако юридическая оценка событий как теракта — единственно верная квалификация для дальнейшего международного разбирательства", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о теракте

Есть ли угроза для других спортивных групп?

Власти усиливают меры безопасности на всех маршрутах следования детских делегаций, проводя дополнительные проверки трасс.

Какое состояние пострадавших?

Один ребенок в тяжелом состоянии, еще шестеро получили ранения средней тяжести, им оказывается квалифицированная помощь.

Почему автобус попал под удар?

Враг использует дроны для точечного террора, выбирая места с максимальным скоплением гражданских лиц.

Будут ли компенсации пострадавшим?

Процедуры выплат пострадавшим и семье погибшей уже запущены в соответствии с распоряжениями регионального и федерального центров.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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