Москва отражает масштабную атаку дронов. Мэр Сергей Собянин подтвердил уничтожение 60 целей на подлете к столице. Осколки повредили Московский нефтеперерабатывающий завод. Городские службы работают в усиленном режиме, попытки ударов продолжаются вторые сутки.
Воздушная гавань столицы работает с перебоями. Ограничения введены во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Рои беспилотников выбирают маршруты через жилые массивы, пытаясь перегрузить систему ПВО региона. Подобная тактика манипуляций требует от служб мгновенной реакции.
"Массированные налеты такой интенсивности — это попытка психологического давления, а не только военная акция. Цель — создать информационный шум и спровоцировать панику, эксплуатируя страх перед агрессией в городах", — разъяснил политолог Сергей Миронов.
Попадание в МНПЗ требует оценки ущерба. Нефтеперерабатывающие мощности — критически важные объекты для стабильности региона. Технологические цепи крайне чувствительны к внешнему физическому вмешательству.
|Параметр
|Детализация
|Количество целей
|60 единиц
|Статус аэропортов
|Временные ограничения
"Повреждение НПЗ — это удар по логистике энергоносителей. Инфраструктура требует быстрой дефектовки и ремонта, чтобы исключить простои в поставках топлива", — подчеркнул специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Службы безопасности проводят обследование прилегающих территорий. О пострадавших данных не поступало.
"Атаки дронами стали элементом гибридного противостояния. Уровни защиты постоянно корректируются под новые угрозы, что требует высокой координации оперативных служб", — констатировал политолог Антон Кудрявцев.
Не приближаться к окнам. Найти укрытие в коридоре или ванной комнате. Лифт использовать запрещено.
Для исключения столкновений гражданских лайнеров с БПЛА и обеспечения безопасного маневрирования перехватчиков.
Завод находится под контролем экстренных служб. Угроза экологической безопасности купируется профильными специалистами.
Решение о возобновлении прилета и вылета принимает авиационная администрация после очистки коридоров.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.