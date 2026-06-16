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Москва под мощнейшим ударом: падение обломков на энергообъект спровоцировало экстренные меры

Происшествия

Москва отражает масштабную атаку дронов. Мэр Сергей Собянин подтвердил уничтожение 60 целей на подлете к столице. Осколки повредили Московский нефтеперерабатывающий завод. Городские службы работают в усиленном режиме, попытки ударов продолжаются вторые сутки.

Украинские дроны
Фото: Openverse by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинские дроны

Работа аэропортов и масштаб операций

Воздушная гавань столицы работает с перебоями. Ограничения введены во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Рои беспилотников выбирают маршруты через жилые массивы, пытаясь перегрузить систему ПВО региона. Подобная тактика манипуляций требует от служб мгновенной реакции.

"Массированные налеты такой интенсивности — это попытка психологического давления, а не только военная акция. Цель — создать информационный шум и спровоцировать панику, эксплуатируя страх перед агрессией в городах", — разъяснил политолог Сергей Миронов.

Урон инфраструктуре и риски

Попадание в МНПЗ требует оценки ущерба. Нефтеперерабатывающие мощности — критически важные объекты для стабильности региона. Технологические цепи крайне чувствительны к внешнему физическому вмешательству.

Параметр Детализация
Количество целей 60 единиц
Статус аэропортов Временные ограничения

"Повреждение НПЗ — это удар по логистике энергоносителей. Инфраструктура требует быстрой дефектовки и ремонта, чтобы исключить простои в поставках топлива", — подчеркнул специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Службы безопасности проводят обследование прилегающих территорий. О пострадавших данных не поступало.

"Атаки дронами стали элементом гибридного противостояния. Уровни защиты постоянно корректируются под новые угрозы, что требует высокой координации оперативных служб", — констатировал политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Что делать при звуках работы ПВО?

Не приближаться к окнам. Найти укрытие в коридоре или ванной комнате. Лифт использовать запрещено.

Почему закрыли аэропорты?

Для исключения столкновений гражданских лайнеров с БПЛА и обеспечения безопасного маневрирования перехватчиков.

Безопасно ли находиться рядом с НПЗ?

Завод находится под контролем экстренных служб. Угроза экологической безопасности купируется профильными специалистами.

Сколько продлятся ограничения на полеты?

Решение о возобновлении прилета и вылета принимает авиационная администрация после очистки коридоров.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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