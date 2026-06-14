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Стихия не оставила шансов: масштабное разрушение дамбы обрекло на гибель тысячи гектаров

Происшествия » Глобальные

Крымский район перешел на режим чрезвычайной ситуации. Решение закрепили на заседании КЧС под командованием врио главы муниципалитета Станислава Казанжи. Конструкция, сдерживающая поток реки Кубань, разрушилась в районе хутора Западного. Промоина достигла 80 метров. Вода бесконтрольно заполняет Афипский канал и заливает поля.

Тёмная река
Фото: https://commons.wikimedia.org by Greenlindae, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмная река

Масштабы затопления территорий

Стихия ударила по четырем сельским поселениям: Троицкому, Киевскому, Южному и Кеслеровскому. По официальным данным, под водой оказались более 4,3 тыс. га плодородных земель. Основной урон — у посевов пшеницы, которые занимают свыше 1,3 тыс. га. Ситуация на земледельческих участках остается критической, уровень воды не падает.

"Размыв дамбы такого масштаба обнуляет весь годовой цикл работ на орошаемых участках. Почва перенасыщается влагой, что грозит гибелью корневой системы даже тех культур, которые еще не ушли под воду", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Параметр ущерба Текущие показатели
Общая площадь подтопления Более 4300 га
Пострадавшие посевы пшеницы Более 1300 га

Угроза для жилого сектора

Ситуация угрожает станице Троицкой. Жителей заранее предупредили о вероятной эвакуации. В местном Доме культуры уже оборудовали пункт временного размещения. Власти мониторят обстановку, опасаясь роста угроз безопасности граждан.

"При потере целостности гидротехнического сооружения основной приоритет — защита людей, а не спасение урожая. Эвакуационные мероприятия должны проводиться до того, как вода перекроет основные пути подъезда техники", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья  Соколов.

Ответы на популярные вопросы о паводковой ситуации

Кто несет ответственность за обслуживание дамбы?

Вопросом занимаются профильные ведомства и администрации поселений, на балансе которых находится гидротехническое сооружение.

Почему произошел прорыв?

Точную причину установит комиссия после схода воды, но текущий масштаб разрушений указывает на серьезную нагрузку на инженерную конструкцию.

Как компенсируют ущерб аграриям?

Пострадавшие сельхозпроизводители должны фиксировать убытки для обращения в страховые компании и региональные фонды поддержки.

Где искать информацию об эвакуации?

Оповещение ведется через глав сельских поселений, а также официальные каналы администрации Крымского района.

Специалисты продолжают оценивать состояние дамбы. Любые попытки остановить поток земли в условиях текущего разлива затруднены. В регион направлены дополнительные силы для минимизации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Масштаб в 80 метров размыва — это критический показатель, говорящий о полном разрушении участка сооружения. Восстановление таких объектов потребует капитальных затрат и времени, сопоставимого с полным циклом строительства", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

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Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, аналитик центра мониторинга безопасности Илья  Соколов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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