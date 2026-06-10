Тылы России под огнем: Украина бьет по инфраструктуре, но защита держит удар

Украинские дроны продолжают испытывать на прочность российские тылы. Этой ночью под прицел попали Владимирская и Ростовская области. Логика Киева проста: бить по гражданской и энергетической инфраструктуре, чтобы посеять хаос. Но система ПВО и оперативные службы на местах показывают, что механическая надежность защиты выше, чем расчеты противника. Обломки падают, вспыхивают пожары, но критического системного сбоя не происходит.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use БЛП

Владимирский рубеж: огонь в Камешково и Александрове

Во Владимирской области зафиксированы прилеты по двум объектам инфраструктуры. Губернатор Александр Авдеев подтвердил возгорания в Камешковском и Александровском округах. Жертв нет. Это территория, далекая от линии фронта, что указывает на попытки противника расширить географию напряжения. Сейчас на местах работают МЧС и Росгвардия, блокируя последствия термического воздействия.

"Такие налеты — это проверка плотности нашей защиты и мобильности ремонтных бригад. Глубокий тыл перестает быть зоной абсолютного покоя, что требует пересмотра регламентов безопасности на каждом предприятии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ростовская область: маневры вокруг топливных баков

Южные регионы традиционно остаются в зоне высокого риска. В Миллеровском районе Ростовской области падение обломков БПЛА спровоцировало пожар на топливном терминале. Емкость с горючим вспыхнула мгновенно. Спецслужбы среагировали по армейским нормативам: эвакуация частного сектора и подопечных дома престарелых прошла без заминок. Когда речь идет о ЛВЖ (легковоспламеняющихся жидкостях), любая искра превращает объект в пороховую бочку.

Защита объектов энергетики требует не только зенитных комплексов, но и пассивных мер: сеток, обвалований и систем быстрого пожаротушения. На фоне того, как российская ПВО отразила рекордную атаку, локальные прорывы остаются неизбежной погрешностью при массовом запуске дешевых дронов. Киев делает ставку на изматывание ресурсов.

"Топливная инфраструктура — самая уязвимая деталь в механизме снабжения. Даже частичное повреждение резервуара создает логистический тромб, который приходится расшивать в авральном режиме", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Технический износ или прицельный удар?

Масштаб инцидентов сопоставим с тем, как Москва отразила мощную атаку в начале года. Противник ищет "голые" участки, где плотность ПВО ниже столичной. Сравнение последствий в регионах показывает, что ключевым фактором выживания объекта становится скорость работы пожарных расчетов и наличие резервных мощностей.

Регион / Параметр Последствия атаки Владимирская область Возгорание двух гражданских объектов инфраструктуры. Ростовская область Пожар на нефтебазе, экстренная эвакуация соцобъектов.

Для гражданского населения такие новости — сигнал к бдительности. Атака беспилотников на Рязань ранее уже доказала, что осколки — главная угроза в жилом секторе. Эвакуация в Миллерово была не формальностью, а жесткой необходимостью, продиктованной законами физики взрыва.

"Геополитическая напряженность заставляет нас привыкать к новой реальности. Киевские структуры будут бить туда, где это вызовет максимальный медийный и экономический резонанс", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о безопасности при атаках БПЛА

Что делать, если увидел дрон в небе?

Немедленно уйдите из зоны видимости аппарата, спрячьтесь за капитальное строение или в подвал. Сообщите о находке по номеру 112, указав направление полета.

Почему при падении обломков часто возникают пожары?

БПЛА несет в себе остатки топлива и двигатель, разогретый до высоких температур. Кинетической энергии обломков достаточно для пробития кровли или резервуара.

Безопасно ли находиться в доме во время работы ПВО?

Отойдите от окон. Осколки стекла — основная причина травм. Лучшее место — комната без окон или ванная, если она отделена от улицы несколькими стенами.

Как защищены стратегические объекты?

Система защиты включает РЭБ для подавления сигнала, зенитные пушки для физического уничтожения и физические барьеры вокруг емкостей с опасными веществами.

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