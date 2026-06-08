Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекорд столетия на 7 минут: где и как наблюдать самое длинное солнечное затмение века
Всего минута против лишних сантиметров: эти упражнения помогают подтянуть живот и бёдра без зала
Забудьте про жилье как инвестицию: московские паркинги обошли квартиры в гонке прибыли
Тайны идеальной грядки: как правильно проредить морковь, чтобы не выкинуть пол-урожая
Холодный продукт испортит всё: ошибка с ингредиентом превратит домашнюю выпечку в плотную подошву
От этого сочетания у вас слюнки потекут: секрет приготовления картофеля с куриными спинками
Москва плавится: как спастись от перегрева?
Народ станет совладельцем ИИ: радикальный маневр в США лишил техгигантов последнего рычага
Пенсия вырастет неожиданно: россиянам навсегда отменили важное ограничение по детям

Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы

Происшествия » Глобальные

Ночная атака украинского беспилотника на Крым превратила мирную железную дорогу в зону поражения. Железо выдержало, люди — нет. В результате удара по локомотиву поезда № 68 Москва — Симферополь погиб помощник машиниста. Машинист ранен, врачи вытаскивают его из критического состояния. Пассажиры не пострадали. Крымская логистика встала на паузу, демонстрируя уязвимость гражданских артерий перед террористической тактикой Киева.

Поезд в движении (вид из окна)
Фото: https://unsplash.com by Lyrax is licensed under Free
Поезд в движении (вид из окна)

Удар по металлу: последствия атаки БПЛА

Террористический налет парализовал движение на ключевом участке. Удар пришелся прямо в "голову" состава — электровоз. Компания "Гранд Сервис Экспресс" подтвердила гибель сотрудника. Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал помощь семье погибшего. Пока власти разгребают последствия, людей эвакуируют. Пассажиров трех составов пересадили в автобусы, чтобы довезти до Симферополя. Это вынужденная мера, когда рельсы превращаются в ловушку из-за внешних угроз.

"Это не просто технический сбой, а повреждение критической транспортной инфраструктуры. В таких случаях задержки неизбежны, так как требуется не только ремонт, но и полная проверка безопасности путей", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Логистический затор: график полетел в пропасть

Система дала трещину. На 06:00 утра задержаны пять составов, идущих на полуостров, и три — в обратном направлении. Самая тяжелая ситуация у поезда Севастополь — Москва, он выбился из ритма почти на семь часов. Когда инфраструктура под прицелом, масштабные изменения в привычном ритме жизни становятся нормой. Людям остается только ждать и надеяться на оперативность ремонтных бригад и ПВО.

Номер поезда и маршрут Прогноз задержки
№ 92 Севастополь — Москва Около 7 часов
№ 184 Севастополь — Мурманск Около 6 часов
№ 316 Адлер — Симферополь 3,5 часа
№ 92 Москва — Севастополь 3 часа

"Договор перевозки накладывает на компанию жесткие обязательства. Однако форс-мажорные обстоятельства, вызванные внешними воздействиями, меняют порядок компенсаций и ответственности сторон", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Надзор и юридический щит пассажиров

Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль. Когда поезда стоят, а люди томятся в вагонах, перевозчик обязан обеспечить комфорт. Любая попытка сэкономить на сервисе в условиях ЧП чревата проблемами с законом. Перевозчик запустил горячую линию: 8 800 775 54 53. Пассажиров просят не паниковать и ждать вестей от начальников поездов. Главное сейчас — не вестись на слухи и доверять только официальным отчетам, чтобы не стать жертвой информационной атаки, которая всегда следует за реальной.

"В условиях чрезвычайных происшествий на транспорте критически важно соблюдение протоколов безопасности и информирования. Любое нарушение регламента сейчас — это удар по репутации всей системы", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о сбоях на железной дороге

Где узнать точное время прибытия задержанного поезда?

Актуальную информацию предоставляют начальники поездов в режиме реального времени. Также работает круглосуточная горячая линия перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Положена ли компенсация за опоздание поезда из-за атаки БПЛА?

Согласно законодательству, задержки из-за обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) рассматриваются особо. Рекомендуется подать претензию перевозчику для оценки каждого конкретного случая.

Обеспечивают ли пассажиров водой и питанием при длительной задержке?

Да, при задержках свыше 4 часов перевозчик обязан предоставить питание и воду. Контроль за выполнением этих норм осуществляет транспортная прокуратура.

Что делать, если из-за опоздания поезда сгорел билет на самолет?

Необходимо зафиксировать факт опоздания у начальника поезда или на станции прибытия. С этими документами можно пробовать взыскать убытки в судебном порядке, если не будет доказан форс-мажор.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Коварные 95% воды губят блюдо: повара раскрыли ошибку при готовке лепешек из кабачка
Еда и рецепты
Коварные 95% воды губят блюдо: повара раскрыли ошибку при готовке лепешек из кабачка
Лишат ли прав за наезд на сплошную? Инструкция, как защититься от инспектора
Авто
Лишат ли прав за наезд на сплошную? Инструкция, как защититься от инспектора
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Авто
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Меньше работы — больше урожая: как грамотно организовать "ленивый" огород
Машины для тех, кто устал от поломок: рейтинг внедорожников с железным ресурсом
Работать пусть идёт, лодырь: за что Станислав Садальский назвал главу ФПБК охотником за деньгами Пугачёвой
Работать пусть идёт, лодырь: за что Станислав Садальский назвал главу ФПБК охотником за деньгами Пугачёвой
Последние материалы
От этого сочетания у вас слюнки потекут: секрет приготовления картофеля с куриными спинками
Москва плавится: как спастись от перегрева?
Народ станет совладельцем ИИ: радикальный маневр в США лишил техгигантов последнего рычага
Пенсия вырастет неожиданно: россиянам навсегда отменили важное ограничение по детям
90% водителей убивают мотор заменой масла: 5 ошибок, которые ведут к дорогому ремонту
Спорт без насилия над собой: как похудеть, не живя в тренажерном зале
QR-коды на АЗС Севастополя: водители столкнулись с цифровой диетой
Миф о бесхозных сотках: 3 законных способа оформить заброшенную землю в собственность
Галактика-жертва: астрономы раскрыли шокирующую правду о Малом Магеллановом Облаке
Говядина, от которой не оторваться: азиатский трюк за 20 минут для ленивых, но гениальных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.