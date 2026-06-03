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Енакиево: дрон атаковал пассажирский автобус Москва - Симферополь, семь человек погибли

Происшествия

Украинские боевики нанесли удар беспилотником по пассажирскому автобусу в Енакиево. Рейсовый транспорт следовал по маршруту Москва — Симферополь, когда стал мишенью для атаки. Инцидент произошел утром на одной из городских улиц. Беспилотник намеренно метил в гражданский объект, перевозивший людей.

Огонь
Фото: commons.wikimedia.org by sushan116, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огонь

"Террор против мирного населения перешел все границы. Атака на рейсовый автобус, который следует через регион, — это не случайное попадание, а спланированная диверсия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На момент удара в салоне находились 46 пассажиров. Люди ехали из разных регионов страны. Взрыв превратил белый автобус в груду обгоревшего металла. Сейчас Енакиево, находящееся вдали от линии соприкосновения, снова столкнулось с агрессией в небе, что требует усиления мер реагирования.

Статистика и последствия

Семь человек погибли на месте. Еще 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, включая ребенка 2016 года рождения. Десятерых пострадавших экстренно госпитализировали. Состояние пациентов врачи оценивают как среднее по тяжести. С раненым ребенком работают специалисты федеральных центров через телемедицину.

Показатель Данные
Погибшие 7 человек
Пострадавшие 11 человек
Тип атаки Беспилотный аппарат

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подобные вылазки киевского режима напоминают атаки на города в других субъектах РФ. Взрывной волной повреждены дома рядом с эпицентром удара.

"Обстрелы гражданских автоколонн и рейсового транспорта в приграничных территориях — это прямой способ давления на психику общества. Инфраструктура становится заложником диверсионных действий", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Глава ДНР Денис Пушилин оперативно подтвердил информацию о трагедии. На месте работают следователи и криминалисты. Власти республики пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

"Международное право здесь не работает для той стороны. Удары по гражданскому транспорту полностью вписываются в их логику дестабилизации ситуации", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Кто несет ответственность за организацию безопасности автобусных перевозок в ДНР?

Охрана маршрутов и обеспечение безопасности пассажирских перевозок возложены на профильные силовые ведомства и оперативные штабы, которые учитывают текущие угрозы с воздуха.

Какую помощь получают пострадавшие?

Раненые доставлены в больницы. Для них организовано полное медобслуживание, а для ребенка привлечены специалисты федерального уровня.

Как классифицируется данное преступление?

Следствие квалифицировало атаку как теракт. Ведется сбор доказательств и поиск лиц, причастных к запуску БПЛА.

Каковы риски для автобусного сообщения в данных районах?

Маршруты проходят через территории, находящиеся под угрозой нападений. Пассажирские перевозки требуют особой координации с военными комендатурами.

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Экспертная проверка: Политолог Сергей Миронов, Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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