Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Призрак северного фронта: зачем Киев упорно рисует страшный сценарий на границе
Земля тормозит, а мы не замечаем: что на самом деле происходит с сутками
Лесники не смогли сдержать эмоций: в Подмосковье нашли способ привязать людей к земле
График захвата внимания: зачем Меган Маркл и принц Гарри намеренно перебивают новости о королевской семье
Ваш автомобиль не пройдет? Какие изменения в техосмотре готовят для водителей
Курорты Красного моря охватила финансовая лихорадка: владельцы отелей подготовили неприятный сюрприз
Если бы финансы позволяли: почему Павел Деревянко соглашается на роли, которые ему не нравятся
Правовые ловушки на дороге: какие намеки инспектора обернутся сроком
Оцепление и работа саперов в Нижнем Новгороде: утренняя атака изменила жизнь целого района

Безнаказанность обернулась трагедией: агрессивный подросток разбил голову пенсионерке

Происшествия

В одном из жилых дворов Новосибирска школьник на самокате совершил нападение на пожилую женщину. Инцидент произошел у подъезда, где подросток наехал на пенсионерку, нанеся ей серьезный удар в голову. Пострадавшую госпитализировали медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия.

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

Свидетели отмечают, что мать несовершеннолетнего, появившись во дворе, проигнорировала состояние избитой женщины. Жильцы дома характеризуют поведение ребенка как агрессивное: подросток регулярно портит имущество, ломает детские игрушки и переворачивает баки для твердых коммунальных отходов. По информации Om1 Новосибирск пострадавшая получила травмы, требующие стационарного лечения.

Ранее собственники квартир уже направляли официальные жалобы в подразделение по делам несовершеннолетних, однако принятые ведомством меры не принесли результата. Ситуация с травмами в общественных местах требует тщательного разбирательства со стороны полиции. В настоящее время правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося конфликта.

"Систематическое агрессивное поведение детей часто вызвано недостатком контроля и отсутствием воспитательной работы в семье. Когда родители игнорируют сигналы окружающих о деструктивном поведении ребенка, это лишь усиливает вседозволенность и может привести к более тяжким последствиям не только для окружающих, но и для самого подростка", -- отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о безопасности во дворах

Что делать, если ребенок ведет себя агрессивно?

Необходимо фиксировать факты правонарушений и обращаться с коллективными заявлениями в полицию и органы опеки для постановки семьи на учет.

Кто несет ответственность за действия школьника?

За действия несовершеннолетних детей юридическую ответственность перед законом несут их законные представители — родители или опекуны.

Могут ли соседи добиться изоляции агрессивного подростка?

При систематическом нарушении общественного порядка ребенка могут поставить на внутришкольный учет или учет в ПДН, что усиливает контроль над его поведением.

Как оказать помощь при наезде самоката?

Важно вызвать бригаду скорой помощи, зафиксировать данные очевидцев и вызвать сотрудников полиции для составления протокола происшествия.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Мир. Новости мира
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Игрушки для параноиков и суровые вездеходы: 7 кроссоверов, расколовших авторынок
Без железа и без остановки — пять движений, после которых жир продолжит гореть даже на диване
Новые льготы ЖКХ с июля 2026 года: кто сможет платить вдвое меньше уже этим летом
Математика выживания в России: ради собственной крыши над головой придется забыть о жизни
Геополитический разворот на южных рубежах: Москва закрепила стратегические позиции в Кабуле
Театр одного актера: как Кая Каллас использует эвакуацию из Киева
Эта жидкость из-под крана бьет по сердцу: на Ямале в стаканы пробралась невидимая и опасная зараза
Легендарное челябинское море превратили в руины: берег Смолино захлестнула волна разрухи
Не отказывайтесь от бургеров даже если вы вегетарианец: как чечевица меняет представление о фаст-фуде
Кошельки водителей опустели: на Камчатке топливный рынок лихорадит из-за новых ценников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.