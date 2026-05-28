Безнаказанность обернулась трагедией: агрессивный подросток разбил голову пенсионерке

В одном из жилых дворов Новосибирска школьник на самокате совершил нападение на пожилую женщину. Инцидент произошел у подъезда, где подросток наехал на пенсионерку, нанеся ей серьезный удар в голову. Пострадавшую госпитализировали медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

Свидетели отмечают, что мать несовершеннолетнего, появившись во дворе, проигнорировала состояние избитой женщины. Жильцы дома характеризуют поведение ребенка как агрессивное: подросток регулярно портит имущество, ломает детские игрушки и переворачивает баки для твердых коммунальных отходов. По информации Om1 Новосибирск пострадавшая получила травмы, требующие стационарного лечения.

Ранее собственники квартир уже направляли официальные жалобы в подразделение по делам несовершеннолетних, однако принятые ведомством меры не принесли результата. Ситуация с травмами в общественных местах требует тщательного разбирательства со стороны полиции. В настоящее время правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося конфликта.

"Систематическое агрессивное поведение детей часто вызвано недостатком контроля и отсутствием воспитательной работы в семье. Когда родители игнорируют сигналы окружающих о деструктивном поведении ребенка, это лишь усиливает вседозволенность и может привести к более тяжким последствиям не только для окружающих, но и для самого подростка", -- отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о безопасности во дворах

Что делать, если ребенок ведет себя агрессивно?

Необходимо фиксировать факты правонарушений и обращаться с коллективными заявлениями в полицию и органы опеки для постановки семьи на учет.

Кто несет ответственность за действия школьника?

За действия несовершеннолетних детей юридическую ответственность перед законом несут их законные представители — родители или опекуны.

Могут ли соседи добиться изоляции агрессивного подростка?

При систематическом нарушении общественного порядка ребенка могут поставить на внутришкольный учет или учет в ПДН, что усиливает контроль над его поведением.

Как оказать помощь при наезде самоката?

Важно вызвать бригаду скорой помощи, зафиксировать данные очевидцев и вызвать сотрудников полиции для составления протокола происшествия.

Читайте также