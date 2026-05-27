Чудовище снова на свободе: в Ленинградской области начались поиски опасного беглеца

Происшествия

В Ломоносовском районе Ленинградской области силовики разыскивают 41-летнего Андрея Кийко, известного как "сосновский маньяк". Мужчина, ранее судимый за серию нападений на женщин, убийства и другие тяжкие преступления, самовольно оставил расположение воинской части и скрылся в неизвестном направлении. Оперативники и военные патрули прочесывают местность, пытаясь установить маршрут передвижения дезертира.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поводом для начала поисков стало исчезновение контрактника после завершения реабилитации. Андрей Кийко подписал договор с Минобороны в 2024 году, успел побывать в зоне боевых действий и получить ранение. После выписки из госпиталя боец проигнорировал приказ о прибытии в свою часть.

Ориентировки на беглеца переданы во все отделы полиции региона и соседних областей. Правоохранители просят граждан сохранять осторожность и не пытаться задержать мужчину самостоятельно. В случае обнаружения похожего человека следует незамедлительно набрать номер 112, сообщает karelinform.ru.

"Для людей с таким криминальным прошлым характерны трудности с адаптацией. После долгой изоляции и последующего лечения человек просто теряет ориентиры и возвращается к привычной для него модели поведения — скрываться. В таком состоянии у него искажается восприятие реальности, поэтому он может представлять опасность для окружающих", — объяснила в беседе с Pravda. Ru психиатр Мария Литвинова.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Любая информация о местонахождении разыскиваемого может иметь решающее значение для безопасности граждан, поэтому при малейшем подозрении важно не предпринимать самостоятельных действий, а немедленно информировать экстренные службы

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
