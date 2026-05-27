Ловушка на шести сотках: как владельцев дач заманивают на поддельные сайты

Происшествия

Владельцы загородных соток стали новой приманкой для цифровых хищников. Мошенники рассылают сообщения о фиктивных нарушениях земельного законодательства. Жертва видит угрозу штрафа и спешит разрешить проблему, теряя контроль над своими данными.

Богатый урожай
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Богатый урожай

Механика обмана

Сценарий строится на страхе. Человеку падает уведомление о якобы обнаруженном нарушении норм использования участка. В сообщении — ссылка для оплаты "льготного" взыскания. Как только пользователь кликает по кнопке, схема захлопывается: доступ к личному кабинету на портале госуслуг уходит злоумышленникам.

"Алгоритм мошенников отточен до автоматизма. Они бьют по эмоциям, создавая иллюзию срочности. Использование цифровых сервисов для атак — стандартная практика, позволяющая красть учетные записи через фишинговые ссылки", — предупредила специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Подобные методы часто напоминают масштабные аферы с недвижимостью, где преступники играют на неосведомленности граждан. В текущей ситуации ключевая задача хакеров — получить код подтверждения или переадресацию, чтобы полностью взломать профиль.

Тип сообщения Характерная черта
Официальное письмо Содержит ссылку на реестр, без призывов оплатить здесь и сейчас
Фальшивка мошенников Агрессивное давление, требование оплаты по "акции"

Как не отдать ключи от аккаунта

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов советует не паниковать. Единственный верный шаг — проверка данных в едином реестре контрольных мероприятий. Если информации там нет — это однозначно попытка взлома.

"Часто злоумышленники рассчитывают на то, что владельцы участков не знают регламентов проверки. Помните: ни один госорган не будет требовать оплату через сомнительные сайты", — подчеркнул инженер по информационной безопасности Максим Петров.

При получении странных уведомлений следует обращаться в региональные отделения Росреестра. У собственника есть десять дней на оспаривание любого постановления. Это время нужно потратить на официальный запрос, а не на ввод данных своей карты на фишинговой странице.

"Атаки становятся всё более точечными. Преступники изучают базы данных, чтобы знать владельцев участков пофамильно. Это повышает доверие к фейковым письмам", — резюмировала специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о цифровой безопасности

Если я перешел по ссылке, что делать первым делом?

Немедленно смените пароль от аккаунта на портале госуслуг и проверьте настройки безопасности — активные сеансы и привязанные устройства.

Как понять, что сайт Росреестра настоящий?

Всегда проверяйте адрес в строке браузера. Официальный ресурс ведомства имеет домен в зоне. gov.ru или. ru

Могут ли мошенники списать деньги без моего участия?

Нет, для кражи данных аккаунта и последующих действий им нужно, чтобы вы самостоятельно ввели логин, пароль или код из СМС.

Где искать информацию о реальных штрафах?

Только в личном кабинете на портале госуслуг или при получении заказного письма с официальным постановлением по почте РФ.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
