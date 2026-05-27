Ловушка на шести сотках: как владельцев дач заманивают на поддельные сайты

Владельцы загородных соток стали новой приманкой для цифровых хищников. Мошенники рассылают сообщения о фиктивных нарушениях земельного законодательства. Жертва видит угрозу штрафа и спешит разрешить проблему, теряя контроль над своими данными.
Сценарий строится на страхе. Человеку падает уведомление о якобы обнаруженном нарушении норм использования участка. В сообщении — ссылка для оплаты "льготного" взыскания. Как только пользователь кликает по кнопке, схема захлопывается: доступ к личному кабинету на портале госуслуг уходит злоумышленникам.
"Алгоритм мошенников отточен до автоматизма. Они бьют по эмоциям, создавая иллюзию срочности. Использование цифровых сервисов для атак — стандартная практика, позволяющая красть учетные записи через фишинговые ссылки", — предупредила специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.
Подобные методы часто напоминают масштабные аферы с недвижимостью, где преступники играют на неосведомленности граждан. В текущей ситуации ключевая задача хакеров — получить код подтверждения или переадресацию, чтобы полностью взломать профиль.
|Тип сообщения
|Характерная черта
|Официальное письмо
|Содержит ссылку на реестр, без призывов оплатить здесь и сейчас
|Фальшивка мошенников
|Агрессивное давление, требование оплаты по "акции"
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов советует не паниковать. Единственный верный шаг — проверка данных в едином реестре контрольных мероприятий. Если информации там нет — это однозначно попытка взлома.
"Часто злоумышленники рассчитывают на то, что владельцы участков не знают регламентов проверки. Помните: ни один госорган не будет требовать оплату через сомнительные сайты", — подчеркнул инженер по информационной безопасности Максим Петров.
При получении странных уведомлений следует обращаться в региональные отделения Росреестра. У собственника есть десять дней на оспаривание любого постановления. Это время нужно потратить на официальный запрос, а не на ввод данных своей карты на фишинговой странице.
"Атаки становятся всё более точечными. Преступники изучают базы данных, чтобы знать владельцев участков пофамильно. Это повышает доверие к фейковым письмам", — резюмировала специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.
Немедленно смените пароль от аккаунта на портале госуслуг и проверьте настройки безопасности — активные сеансы и привязанные устройства.
Всегда проверяйте адрес в строке браузера. Официальный ресурс ведомства имеет домен в зоне. gov.ru или. ru
Нет, для кражи данных аккаунта и последующих действий им нужно, чтобы вы самостоятельно ввели логин, пароль или код из СМС.
Только в личном кабинете на портале госуслуг или при получении заказного письма с официальным постановлением по почте РФ.
Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.