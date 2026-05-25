Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд

Утренняя поездка на трассе М12 "Восток" в Нижегородской области обернулась кровавым хаосом. Автобус, перевозивший группу граждан КНДР в сторону Татарстана, на 563-м километре превратился в неуправляемый снаряд. Тяжелая машина протаранила "Газель", пробила дорожное ограждение и рухнула в кювет. Семеро человек оказались в эпицентре этой дорожной драмы, один пострадавший находится в критическом состоянии.

Фото: Пресс-служба Евразийского содружества специалистов туриндустрии by Ольга Демина Трасса М12, Россия

Хроника столкновения на М12

Трассу М12 проектировали как высокоскоростную артерию, но человеческий фактор остается слабым звеном в любой инженерной системе. Машина, вышедшая из-под контроля, сметает все на пути. Даже современные барьеры не всегда способны удержать многотонный автобус, когда водитель теряет концентрацию.

"Главная проблема междугородних перевозок — это дефицит контроля за режимом труда и отдыха водителей в дальних рейсах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Последствия для безопасности на трассах

Семь пострадавших — это статистика, за которой скрываются сломанные судьбы. Пятеро граждан Северной Кореи и двое водителей "Газели" сейчас проходят через бюрократию медицинских протоколов и реанимации. Трассы федерального значения становятся местом, где цена ошибки возрастает до максимума. Подобно тому как любая преступная схема на Камчатке рано или поздно вскрывается законом, на дороге истина устанавливается через протоколы ГИБДД и анализ тормозного пути.

"В подобных делах ключевым фактором становится не только техническое состояние транспортного средства, но и наличие у перевозчика всех разрешительных документов для работы в РФ", — разъяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Параметр Детали инцидента Тип столкновения Встречное с вылетом в кювет Количество пострадавших 7 человек (включая 5 граждан КНДР)

Следствие уже изучает обстоятельства ДТП. Важно понять, был ли это элементарный сон за рулем или техническая неисправность, которую можно было предотвратить на пункте техосмотра.

"Экспертиза обязана проверить данные тахографа, чтобы исключить нарушение цикла отдыха водителя, что критически важно в международных и междугородних трансферах", — резюмировал юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на дорогах

Кто несет ответственность за пассажиров в таком ДТП?

Всю полноту ответственности несет компания-перевозчик, которая обязана страховать гражданскую ответственность и жизнь пассажиров.

Могут ли иностранные граждане рассчитывать на полноценную медпомощь?

Безусловно, вне зависимости от гражданства, пострадавшим оказывается неотложная помощь согласно стандартам российского Минздрава.

Что происходит с водителем после серьезного ДТП?

Водителя отстраняют от управления, допрашивают, а в случае выявления состава преступления избирают меру пресечения до конца следствия.

Как проверяют автобусы, перевозящие иностранные группы?

Они проходят стандартные предрейсовые проверки техсостояния, но при пересечении границ регионов контроль часто ослабевает, что создает риски.

