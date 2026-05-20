Машина видит всё: искусственный интеллект - новый враг преступности

Цифровой мозг перестал быть фантастикой и превратился в главного полицейского страны. На форуме ЦИПР-2026 генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук озвучил впечатляющую статистику: видеоаналитика на базе искусственного интеллекта помогла раскрыть более 70 тысяч преступлений за последнее десятилетие. Эра "камер с человеческим лицом" наступила, и преступный мир медленно, но верно теряет право на анонимность.
Представьте систему, которая не требует перерыва на кофе, не страдает от усталости и не делает ошибок из-за плохого настроения. Это не утопия, а реальность. Искусственный интеллект сегодня — это не просто запись пикселей на диск. Это фильтр, отсеивающий хаос реальности от конкретных событий, требующих внимания правоохранителей. Пока злоумышленники пытаются укрыться от попыток вербовки и терактов, нейросети уже фиксируют их силуэты в потоке граждан.
"Масштабируемость таких архитектур поражает. Мы перешли от простого детектора движения к семантическому анализу поведения, где машина отличает обычного прохожего от человека в состоянии, требующем вызова экстренных служб", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Алгоритм работает как опытный сыщик с фотографической памятью. Он извлекает геометрию лица из миллионов кадров, превращая характеристики внешности в математический код. Это позволяет находить людей даже в толпе, где любые проявления хулиганства моментально деанонимизируются. Математика здесь беспощадна к нарушителям законов.
|Тип системы
|Эффект
|Классическая камера
|Архивное видео после ЧП
|NtechLab ИИ-аналитика
|Пресечение и мгновенная идентификация
Эффективность системы напрямую зависит от точности данных. Пока преступники надеются на безнаказанность, как те, кто совершает неподобающие действия в публичных местах, нейросеть уже составляет их цифровой портрет.
"Алгоритм не субъективен. Он не знает вашего пола, расы или социального статуса. Он оперирует исключительно вектором признаков, заложенных в модель. Это гарантирует отсутствие личностного фактора в процессе сравнения с базой данных", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.
Вероятность ошибки сведена к минимуму современными методами обучения нейросетей, однако финальное решение о задержании всегда остается за человеком.
Нет, система сама подает сигнал при обнаружении подозрительной активности, экономя тысячи часов человеческого труда.
Использование таких систем строго регламентировано законом и направлено на обеспечение общественной безопасности.
Да, современные инфракрасные сенсоры позволяют ИИ видеть и анализировать объекты даже в условиях нулевой видимости.
