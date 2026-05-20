Машина видит всё: искусственный интеллект - новый враг преступности

Цифровой мозг перестал быть фантастикой и превратился в главного полицейского страны. На форуме ЦИПР-2026 генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук озвучил впечатляющую статистику: видеоаналитика на базе искусственного интеллекта помогла раскрыть более 70 тысяч преступлений за последнее десятилетие. Эра "камер с человеческим лицом" наступила, и преступный мир медленно, но верно теряет право на анонимность.

Глаза, которые не знают дремоты

Представьте систему, которая не требует перерыва на кофе, не страдает от усталости и не делает ошибок из-за плохого настроения. Это не утопия, а реальность. Искусственный интеллект сегодня — это не просто запись пикселей на диск. Это фильтр, отсеивающий хаос реальности от конкретных событий, требующих внимания правоохранителей. Пока злоумышленники пытаются укрыться от попыток вербовки и терактов, нейросети уже фиксируют их силуэты в потоке граждан.

"Масштабируемость таких архитектур поражает. Мы перешли от простого детектора движения к семантическому анализу поведения, где машина отличает обычного прохожего от человека в состоянии, требующем вызова экстренных служб", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Как машина распознает нарушителя

Алгоритм работает как опытный сыщик с фотографической памятью. Он извлекает геометрию лица из миллионов кадров, превращая характеристики внешности в математический код. Это позволяет находить людей даже в толпе, где любые проявления хулиганства моментально деанонимизируются. Математика здесь беспощадна к нарушителям законов.

Тип системы Эффект Классическая камера Архивное видео после ЧП NtechLab ИИ-аналитика Пресечение и мгновенная идентификация

Эффективность системы напрямую зависит от точности данных. Пока преступники надеются на безнаказанность, как те, кто совершает неподобающие действия в публичных местах, нейросеть уже составляет их цифровой портрет.

"Алгоритм не субъективен. Он не знает вашего пола, расы или социального статуса. Он оперирует исключительно вектором признаков, заложенных в модель. Это гарантирует отсутствие личностного фактора в процессе сравнения с базой данных", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о видеоаналитике

Может ли ИИ ошибиться?

Вероятность ошибки сведена к минимуму современными методами обучения нейросетей, однако финальное решение о задержании всегда остается за человеком.

Нужно ли правоохранителям пересматривать все часы записей?

Нет, система сама подает сигнал при обнаружении подозрительной активности, экономя тысячи часов человеческого труда.

Нарушает ли это приватность?

Использование таких систем строго регламентировано законом и направлено на обеспечение общественной безопасности.

Работает ли система в темноте?

Да, современные инфракрасные сенсоры позволяют ИИ видеть и анализировать объекты даже в условиях нулевой видимости.

