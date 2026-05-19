Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минфин ужесточает критерии семейной ипотеки: новые правила для заемщиков
Мина замедленного действия: старая косметика превращается в рассадник инфекций и вирусов
То, что плещется под нашими ногами, может перевернуть представления о воде на планете — и это не магма
Демографическую яму хотят закрыть подростковыми браками: психолог раскрыла пугающий итог
Японские учёные обнаружили живой организм там, где давление сплющивает всё в блин — и он процветает
Подавленность начинает сдавать, когда тело входит в движение: важно не испортить эффект
Урок физкультуры станет предсказуемым: в школах введут единый учебник
Гуманитарная маска Токио: почему Япония внезапно вспомнила о поездках граждан к могилам предков
На обратной стороне Солнца произошло то, что заставило ученых срочно следить за поворотом звезды

Непосильная ноша: врач погиб от сердечного приступа, помогая на похоронах

Происшествия » Человеческий фактор

Трагический инцидент в китайской провинции Гуйчжоу прервал жизнь 30-летнего медика. Врач прибыл в родную деревню на похороны односельчанина, однако сам стал жертвой внезапного сердечного приступа прямо во время несения гроба. Смерть констатировали коллеги, прибывшие по экстренному вызову.

Китайские врачи с пациентом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Китайские врачи с пациентом

Почему сердце подводит молодых?

Внезапная остановка сердца у тридцатилетних часто становится следствием скрытых патологий. Кардиомиопатия или врожденные аномалии сосудов могут не проявляться годами. Физический стресс выступает триггером, провоцирующим критическую аритмию.

"Внезапная сердечная смерть в молодом возрасте требует тщательного аутопсийного исследования. Часто мы видим не диагностированные ранее нарушения проводимости, которые при стрессе переходят в фибрилляцию желудочков", — констатировал кардиолог Валерий Климов.

Риски интенсивных нагрузок

Перенос тяжестей требует значительного напряжения. Резкий подъем веса провоцирует выброс адреналина и скачок артериального давления. Для неподготовленного человека даже кратковременное напряжение становится фатальным при наличии дефектов сердечной мышцы.

Фактор риска Последствие
Физическое перенапряжение Гипертензивный криз
Скрытая аритмия Фибрилляция желудочков

Подобные случаи напоминают о необходимости регулярных чекапов. Даже отсутствие жалоб не гарантирует отсутствие сосудистой катастрофы, как в ситуации с пресечением деятельности дропперов или другими громкими расследованиями правоохранительных органов.

"Даже профессионалы забывают о собственном здоровье. Регулярная диспансеризация — единственный способ выявить риски, пока они не реализовались в виде неотложного состояния", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Смерть врача в Китае вызвала резонанс из-за его профессиональной репутации. Пациенты отмечали его отзывчивость и глубокие знания. Это трагическое событие показывает, что болезнь не делает исключений для тех, кто спасает жизни других.

"Причиной часто становится несовпадение между образом жизни и реальным ресурсом миокарда. Стресс от утраты в сочетании с физической нагрузкой стал катализатором", — предположил врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о сердечных рисках

Можно ли предсказать сердечный приступ заранее?

Да, с помощью ЭКГ, эхокардиографии и нагрузочных тестов можно выявить большинство структурных отклонений.

Почему инфаркты молодеют?

Рост заболеваемости связан с образом жизни, хроническим стрессом и несвоевременной диагностикой гипертонии.

Что делать, если при физической нагрузке возникла боль в груди?

Немедленно прекратить работу, принять удобное положение и вызвать скорую помощь, не дожидаясь облегчения.

Нужно ли сдавать анализы, если ничего не болит?

Да, контроль уровня холестерина и сахара в крови является обязательным минимумом для взрослого человека ежегодно.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Садоводство, цветоводство
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Недвижимость
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Минфин ужесточает критерии семейной ипотеки: новые правила для заемщиков
Мина замедленного действия: старая косметика превращается в рассадник инфекций и вирусов
Непосильная ноша: врач погиб от сердечного приступа, помогая на похоронах
Забудьте о захламлении: как превратить тесный балкон в стильную зону отдыха
Пышный злак превратится в сухую кочку: один незаметный промах весной губит дорогой декор
Капуста в пирожках больше не будет жесткой: один кулинарный прием меняет вкус начинки
В Брюсселе рвут бумаги и спорят до крика: маленькие страны начали выходить из строя — и союз затрещал
То, что плещется под нашими ногами, может перевернуть представления о воде на планете — и это не магма
Переделываем кладовку в огород: как создать на своём балконе продуктивный овощной оазис
Прохлада без затрат: как турецкая хитрость превращает раскаленную квартиру в прохладный оазис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.