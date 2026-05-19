Опасная прогулка: почему аэролодка на Байкале стала смертельной ловушкой?

Происшествия » Человеческий фактор

Озеро Байкал в очередной раз напомнило человеку о хрупкости бытия. Аэролодка "Север-750" — техника, созданная для покорения бездорожья, — стала ловушкой для 18 пассажиров. Судно перевернулось вблизи скалы Черепаха, отправив людей в ледяную воду. Операция МЧС завершилась спасением 13 человек, среди которых ребенок. Пятеро погибли. Происшествие стало очередным маркером: как и в случае, когда подросток устроил ДТП со смертельным исходом, цена человеческой беспечности здесь измеряется цифрами в протоколах.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"Перегруз судна на воздушной подушке — это сознательный отказ от законов физики. Центр тяжести смещается, аппарат теряет критическую устойчивость при любом маневре, превращаясь в неуправляемый снаряд", — предостерег эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Почему аэролодка не выдержала

Технические характеристики модели "Север-750" жестко ограничены пределом в 10 человек. На борту находилось почти вдвое больше. В авиации и водном транспорте такие "излишки" меняют аэродинамику. Когда судно оказывается в 30 метрах от берега, любая волна или резкий поворот становятся фатальными для перегруженного корпуса. Это не случайность, а системный сбой в оценке рисков, схожий с тем, как порой нарушаются нормы при проведении работ в новостройках, где халатность ставит под удар десятки жизней.

Параметр Значение
Вместимость по паспорту 10 человек
Реальная загрузка 18 человек

Правовой разбор последствий

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") станет основным лейтмотивом разбирательства. Трагедия требует не только констатации фактов, но и жесткого контроля со стороны надзорных органов, ведь даже раскрытие крупных серых схем в регионах не всегда купирует жажду наживы владельцев транспортных средств.

"Когда ответственность за жизнь пассажира перекладывается на удачу, правосудие работает безотказно. Владелец судна пойдет под суд, так как техническое ограничение — это не рекомендация, а императив закона", — разъяснила юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Владимировна Фёдорова.

"Масштаб бедствия подчеркивает необходимость кратного усиления инспекций именно в туристическом секторе Байкала. Инфраструктура должна соответствовать потоку людей, иначе подобные инциденты неизбежны", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на воде

Что делать, если судно начинает идти с явным перекреном?

Немедленно требовать остановки и высадки, так как крен при движении — первый признак критической потери остойчивости.

Кто контролирует частные аэролодки на Байкале?

Транспортная прокуратура и государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.

Существуют ли нормативы по спасательным жилетам?

Да, количество жилетов должно строго соответствовать числу лиц на борту, а надевать их обязан каждый пассажир с момента начала движения.

Чем опасен "Север-750" при перегрузе?

Модель имеет специфический центр тяжести, который при лишнем весе делает судно крайне уязвимым к опрокидыванию, особенно на водной глади.

Экспертная проверка: Ирина Викторовна Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям; Светлана Владимировна Фёдорова, юрист; Ольга Николаевна Морозова, специалист по инфраструктуре.
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
