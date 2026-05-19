Опасная прогулка: почему аэролодка на Байкале стала смертельной ловушкой?

Озеро Байкал в очередной раз напомнило человеку о хрупкости бытия. Аэролодка "Север-750" — техника, созданная для покорения бездорожья, — стала ловушкой для 18 пассажиров. Судно перевернулось вблизи скалы Черепаха, отправив людей в ледяную воду. Операция МЧС завершилась спасением 13 человек, среди которых ребенок. Пятеро погибли. Происшествие стало очередным маркером: как и в случае, когда подросток устроил ДТП со смертельным исходом, цена человеческой беспечности здесь измеряется цифрами в протоколах.
"Перегруз судна на воздушной подушке — это сознательный отказ от законов физики. Центр тяжести смещается, аппарат теряет критическую устойчивость при любом маневре, превращаясь в неуправляемый снаряд", — предостерег эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.
Технические характеристики модели "Север-750" жестко ограничены пределом в 10 человек. На борту находилось почти вдвое больше. В авиации и водном транспорте такие "излишки" меняют аэродинамику. Когда судно оказывается в 30 метрах от берега, любая волна или резкий поворот становятся фатальными для перегруженного корпуса. Это не случайность, а системный сбой в оценке рисков, схожий с тем, как порой нарушаются нормы при проведении работ в новостройках, где халатность ставит под удар десятки жизней.
|Параметр
|Значение
|Вместимость по паспорту
|10 человек
|Реальная загрузка
|18 человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") станет основным лейтмотивом разбирательства. Трагедия требует не только констатации фактов, но и жесткого контроля со стороны надзорных органов, ведь даже раскрытие крупных серых схем в регионах не всегда купирует жажду наживы владельцев транспортных средств.
"Когда ответственность за жизнь пассажира перекладывается на удачу, правосудие работает безотказно. Владелец судна пойдет под суд, так как техническое ограничение — это не рекомендация, а императив закона", — разъяснила юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Владимировна Фёдорова.
"Масштаб бедствия подчеркивает необходимость кратного усиления инспекций именно в туристическом секторе Байкала. Инфраструктура должна соответствовать потоку людей, иначе подобные инциденты неизбежны", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.
Немедленно требовать остановки и высадки, так как крен при движении — первый признак критической потери остойчивости.
Транспортная прокуратура и государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.
Да, количество жилетов должно строго соответствовать числу лиц на борту, а надевать их обязан каждый пассажир с момента начала движения.
Модель имеет специфический центр тяжести, который при лишнем весе делает судно крайне уязвимым к опрокидыванию, особенно на водной глади.
Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.