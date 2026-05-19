Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разоблачение "чудо-сортов": почему тигровая груша и черное яблоко - лишь фантазия?
Миллионы пациентов под наблюдением: один загрязнитель бьёт по мозгу сильнее остальных — и это не пыль
Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару
Пенсионный сюрприз: срочные выплаты взлетят на 19,3% с 1 августа
Пять дней тишины: почему школы закроют для учеников раньше срока
Битва за полки: власти готовят ответ на маркетинговые уловки аптечных сетей
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею
Колесо против беспилотника: невероятное спасение морпеха во время атаки
Пекин и Брюссель впервые действуют как единый кулак — их спутник готовится к секретной миссии в космосе

Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"

Происшествия

Норильский городской суд поставил точку в деле родителей, оставивших четверых детей на произвол судьбы. Итогом стало лишение родительских прав. Старшая 15-летняя девочка вынужденно взяла на себя роль кормильца. Мать, ушедшая к знакомым в поисках "эмоциональной разрядки", фактически бросила младенцев в квартире без продуктов.

младенец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
младенец

Пятимесячный мальчик погиб от голода, пока две его младшие сестры боролись за жизнь в реанимации. Старшая дочь рассказала следователям о быте: единственным питанием в последние дни была каша на воде. Обстановка в квартире — не единичный случай, а маркер системного распада семьи, где отец уже отбывал срок за насилие над близкими.

"Подобные инциденты часто становятся следствием хронической социальной деградации, где контроль со стороны органов опеки подменяется формальными отписками", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Сейчас мать арестована. Ей предъявлены обвинения по тяжелым статьям УК РФ, включая убийство малолетнего с особой жестокостью. Юридическую оценку действий органов, просмотревших ситуацию в опасной семье, даст следствие в рамках отдельного дела о должностной халатности. Проблема защиты личной безопасности каждого ребенка в подобных "неблагополучных узлах" требует пересмотра подходов государственной профилактики.

Кто ответит за провал

Состояние детей на момент обнаружения стало шокирующим подтверждением полного краха родительских обязанностей. Суд также постановил взыскать с родителей алименты, однако этот шаг выглядит скорее формальностью на фоне произошедшей трагедии. Работа ведомств, обеспечивающих порядок, теперь пристально изучается прокуратурой.

Характеристика Статус дела
Мать СИЗО, обвинение по 105 УК РФ
Отец В заключении (за побои)

"Лишение прав — это лишь фиксация уже случившегося социального краха, а не способ предотвращения таких катастроф до их наступления", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Случаи, когда дети оказываются в ловушке из-за неадекватности взрослых, ставят перед обществом вопросы об эффективности межведомственного взаимодействия. Пока в стране фиксируют внешние угрозы государственной стабильности, внутренние сбои в системе защиты прав детства остаются не менее опасным вызовом.

Ответы на популярные вопросы о родительской ответственности

Можно ли лишить родительских прав за неисполнение обязанностей?

Да. Согласно закону, оставление детей в опасности является прямым основанием для немедленного ограничения, а затем и лишения прав.

Кто может подать иск о лишении прав?

С иском обращаются органы опеки, прокурор или второй родитель, если он не лишен своих полномочий и действует в интересах ребенка.

Отменяет ли лишение прав обязанность платить алименты?

Нет, алиментные обязательства сохраняются за биологическими родителями в полном объеме до совершеннолетия детей.

Что происходит с детьми после изоляции семьи?

Дети направляются в специализированные социальные учреждения до момента определения их статуса (передача под опеку или усыновление).

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Новости Владивостока сегодня
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Последние материалы
Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"
Миллионы пациентов под наблюдением: один загрязнитель бьёт по мозгу сильнее остальных — и это не пыль
Заставит тело сжигать калории прямо во время еды: хитрый трюк, чтобы экстренно похудеть к лету
Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару
Пенсионный сюрприз: срочные выплаты взлетят на 19,3% с 1 августа
Больше специй и никаких коктейлей со льдом: как туристу сохранить здоровье в тропиках
Пять дней тишины: почему школы закроют для учеников раньше срока
Битва за полки: власти готовят ответ на маркетинговые уловки аптечных сетей
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею
Убийственная красота в вазе: почему весенний букет в спальне может обернуться сердечными проблемами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.