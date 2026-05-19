Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"

Норильский городской суд поставил точку в деле родителей, оставивших четверых детей на произвол судьбы. Итогом стало лишение родительских прав. Старшая 15-летняя девочка вынужденно взяла на себя роль кормильца. Мать, ушедшая к знакомым в поисках "эмоциональной разрядки", фактически бросила младенцев в квартире без продуктов.

Пятимесячный мальчик погиб от голода, пока две его младшие сестры боролись за жизнь в реанимации. Старшая дочь рассказала следователям о быте: единственным питанием в последние дни была каша на воде. Обстановка в квартире — не единичный случай, а маркер системного распада семьи, где отец уже отбывал срок за насилие над близкими.

"Подобные инциденты часто становятся следствием хронической социальной деградации, где контроль со стороны органов опеки подменяется формальными отписками", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Сейчас мать арестована. Ей предъявлены обвинения по тяжелым статьям УК РФ, включая убийство малолетнего с особой жестокостью. Юридическую оценку действий органов, просмотревших ситуацию в опасной семье, даст следствие в рамках отдельного дела о должностной халатности. Проблема защиты личной безопасности каждого ребенка в подобных "неблагополучных узлах" требует пересмотра подходов государственной профилактики.

Кто ответит за провал

Состояние детей на момент обнаружения стало шокирующим подтверждением полного краха родительских обязанностей. Суд также постановил взыскать с родителей алименты, однако этот шаг выглядит скорее формальностью на фоне произошедшей трагедии. Работа ведомств, обеспечивающих порядок, теперь пристально изучается прокуратурой.

Характеристика Статус дела Мать СИЗО, обвинение по 105 УК РФ Отец В заключении (за побои)

"Лишение прав — это лишь фиксация уже случившегося социального краха, а не способ предотвращения таких катастроф до их наступления", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Случаи, когда дети оказываются в ловушке из-за неадекватности взрослых, ставят перед обществом вопросы об эффективности межведомственного взаимодействия. Пока в стране фиксируют внешние угрозы государственной стабильности, внутренние сбои в системе защиты прав детства остаются не менее опасным вызовом.

Ответы на популярные вопросы о родительской ответственности

Можно ли лишить родительских прав за неисполнение обязанностей?

Да. Согласно закону, оставление детей в опасности является прямым основанием для немедленного ограничения, а затем и лишения прав.

Кто может подать иск о лишении прав?

С иском обращаются органы опеки, прокурор или второй родитель, если он не лишен своих полномочий и действует в интересах ребенка.

Отменяет ли лишение прав обязанность платить алименты?

Нет, алиментные обязательства сохраняются за биологическими родителями в полном объеме до совершеннолетия детей.

Что происходит с детьми после изоляции семьи?

Дети направляются в специализированные социальные учреждения до момента определения их статуса (передача под опеку или усыновление).

