Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"

Норильский городской суд поставил точку в деле родителей, оставивших четверых детей на произвол судьбы. Итогом стало лишение родительских прав. Старшая 15-летняя девочка вынужденно взяла на себя роль кормильца. Мать, ушедшая к знакомым в поисках "эмоциональной разрядки", фактически бросила младенцев в квартире без продуктов.
Пятимесячный мальчик погиб от голода, пока две его младшие сестры боролись за жизнь в реанимации. Старшая дочь рассказала следователям о быте: единственным питанием в последние дни была каша на воде. Обстановка в квартире — не единичный случай, а маркер системного распада семьи, где отец уже отбывал срок за насилие над близкими.
"Подобные инциденты часто становятся следствием хронической социальной деградации, где контроль со стороны органов опеки подменяется формальными отписками", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Сейчас мать арестована. Ей предъявлены обвинения по тяжелым статьям УК РФ, включая убийство малолетнего с особой жестокостью. Юридическую оценку действий органов, просмотревших ситуацию в опасной семье, даст следствие в рамках отдельного дела о должностной халатности. Проблема защиты личной безопасности каждого ребенка в подобных "неблагополучных узлах" требует пересмотра подходов государственной профилактики.
Состояние детей на момент обнаружения стало шокирующим подтверждением полного краха родительских обязанностей. Суд также постановил взыскать с родителей алименты, однако этот шаг выглядит скорее формальностью на фоне произошедшей трагедии. Работа ведомств, обеспечивающих порядок, теперь пристально изучается прокуратурой.
|Характеристика
|Статус дела
|Мать
|СИЗО, обвинение по 105 УК РФ
|Отец
|В заключении (за побои)
"Лишение прав — это лишь фиксация уже случившегося социального краха, а не способ предотвращения таких катастроф до их наступления", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Случаи, когда дети оказываются в ловушке из-за неадекватности взрослых, ставят перед обществом вопросы об эффективности межведомственного взаимодействия. Пока в стране фиксируют внешние угрозы государственной стабильности, внутренние сбои в системе защиты прав детства остаются не менее опасным вызовом.
Да. Согласно закону, оставление детей в опасности является прямым основанием для немедленного ограничения, а затем и лишения прав.
С иском обращаются органы опеки, прокурор или второй родитель, если он не лишен своих полномочий и действует в интересах ребенка.
Нет, алиментные обязательства сохраняются за биологическими родителями в полном объеме до совершеннолетия детей.
Дети направляются в специализированные социальные учреждения до момента определения их статуса (передача под опеку или усыновление).
Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.