Двое пятилетних мальчиков сбежали из детского сада в Чехове

Чеховский детский сад едва не стал местом трагедии. Двое пятилетних мальчиков воспользовались банальным упущением персонала во время дневной прогулки. Схема побега оказалась до обидного простой: дети обошли веранду и просочились сквозь зазор под ограждением, где проложены коммуникации.
Город превратился в зону поиска. Встревоженные родители и полиция подняли по тревоге волонтеров. Местные жители сообщали о странных детях на улицах, что лишь усиливало хаос. История закончилась благополучно: беглецов нашли в пригороде живыми.
"Администрация сада допустила критическую халатность в вопросах организации пространства. Если архитектура забора позволяет ребенку пролезть под ним, это не техническая неисправность, а прямая угроза жизни", — предположила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности. Прокуратура оценивает степень вины воспитателей, чьи зрачки не смогли удержать объектив внимания на подопечных. Подобные инциденты в общественных пространствах демонстрируют системный дефицит кадров.
|Параметр
|Статус
|Персонал
|На допросах
|Состояние детей
|В норме
"Юридически отвечать будет руководитель учреждения, не обеспечивший барьерную защиту территории. Отраслевые нормативы четко требуют герметичности периметра детского сада", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.
Вопрос ответственности в таких ситуациях всегда лежит в плоскости должностных инструкций. Когда на бумаге всё отрегулировано, а на практике дети гуляют "сквозь дыры", система летит под откос.
"Детская гиперактивность в этом возрасте — константа. Ожидать, что пятилетки будут соблюдать правила, бесполезно. Винить детей — значит расписаться в собственной некомпетентности", — резюмировала эксперт по социальной политике Елена Романова.
За жизнь и здоровье детей во время нахождения в саду отвечает воспитатель и руководитель учреждения.
Немедленно звонить 112, оповестить полицию и волонтеров района.
Регулярные проверки Роспотребнадзора включают инспекцию ограждений и систем доступа.
Родители имеют полное право требовать возмещения морального вреда через суд.
