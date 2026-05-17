Двое пятилетних мальчиков сбежали из детского сада в Чехове

Чеховский детский сад едва не стал местом трагедии. Двое пятилетних мальчиков воспользовались банальным упущением персонала во время дневной прогулки. Схема побега оказалась до обидного простой: дети обошли веранду и просочились сквозь зазор под ограждением, где проложены коммуникации.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ детский сад

Город превратился в зону поиска. Встревоженные родители и полиция подняли по тревоге волонтеров. Местные жители сообщали о странных детях на улицах, что лишь усиливало хаос. История закончилась благополучно: беглецов нашли в пригороде живыми.

"Администрация сада допустила критическую халатность в вопросах организации пространства. Если архитектура забора позволяет ребенку пролезть под ним, это не техническая неисправность, а прямая угроза жизни", — предположила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова

Сбой системы безопасности

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности. Прокуратура оценивает степень вины воспитателей, чьи зрачки не смогли удержать объектив внимания на подопечных. Подобные инциденты в общественных пространствах демонстрируют системный дефицит кадров.

Параметр Статус Персонал На допросах Состояние детей В норме

"Юридически отвечать будет руководитель учреждения, не обеспечивший барьерную защиту территории. Отраслевые нормативы четко требуют герметичности периметра детского сада", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Вопрос ответственности в таких ситуациях всегда лежит в плоскости должностных инструкций. Когда на бумаге всё отрегулировано, а на практике дети гуляют "сквозь дыры", система летит под откос.

"Детская гиперактивность в этом возрасте — константа. Ожидать, что пятилетки будут соблюдать правила, бесполезно. Винить детей — значит расписаться в собственной некомпетентности", — резюмировала эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о детской безопасности

Кто несет персональную ответственность?

За жизнь и здоровье детей во время нахождения в саду отвечает воспитатель и руководитель учреждения.

Что делать, если ребенок пропал?

Немедленно звонить 112, оповестить полицию и волонтеров района.

Как проверяют детсады?

Регулярные проверки Роспотребнадзора включают инспекцию ограждений и систем доступа.

Можно ли предъявить иск садику?

Родители имеют полное право требовать возмещения морального вреда через суд.

Читайте также