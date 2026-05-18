Смертельный разряд: как поездка на электровелосипеде обернулась трагедией

Краснодар открыл печальный список 2026 года. Район улицы Петра Метальникова, привычный для местных жителей своей плотной застройкой у ЖК "Лучший", стал местом трагедии. Молния поразила мужчину, передвигавшегося на электровелосипеде. Шансов у пострадавшего не осталось — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электровелосипед

"Природа не делает различий между пешеходом и владельцем электротранспорта. Удар молнии — это кратковременный выброс колоссальной энергии в миллионы вольт, и никакие резиновые колеса или пластиковые детали корпуса не защитят человека в открытом поле или на городской площади", — предупредила эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Физика электрического удара

Гроза работает как гигантское электростатическое поле. Стальные конструкции, линии электропередач и даже обычные велосипеды создают локальные искажения, "притягивая" потенциал разряда. Если вы оказались на открытой местности во время шторма, риск превратиться в громоотвод возрастает кратно.

Параметр Детализация Характер угрозы Прямой электрический разряд Локация риска Открытые пространства, возвышенности

Климат становится всё более непредсказуемым. Подобно тому как лесные пожары угрожают северным регионам, юг России сталкивается с экстремальными грозовыми фронтами. Аналогичные проблемы с инфраструктурой безопасности мы наблюдаем, когда масштабные системные сбои парализуют транспорт. Важно помнить, что даже подготовка к стихии не всегда способна нивелировать риски для одинокого путника.

"Работа с последствиями климатических ЧС начинается с базовой осознанности населения. Владельцам индивидуальных транспортных средств необходимо следить за метеопрогнозами так же придирчиво, как за зарядом аккумулятора", — подчеркнула объяснил климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Защищают ли резиновые покрышки от молнии?

Нет. При напряжении в миллионы вольт слой резины толщиной в несколько сантиметров пробивается за микросекунды.

Безопасно ли прятаться под деревьями, если я на велосипеде?

Категорически нет. Одиноко стоящее дерево — идеальный громоотвод, а нахождение рядом с ним лишь увеличивает вероятность поражения током при ударе в ствол.

Что делать, если застала гроза в пути?

Бросать велосипед, уходить на низкое место, подальше от металлических оград, опор и столбов.

Влияет ли электромотор на притяжение молнии?

Напрямую — нет, но металлический каркас и наличие электропроводки делают конструкцию более желанной точкой для замыкания цепи между облаком и землей.

Читайте также