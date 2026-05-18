Смертельный разряд: как поездка на электровелосипеде обернулась трагедией

Краснодар открыл печальный список 2026 года. Район улицы Петра Метальникова, привычный для местных жителей своей плотной застройкой у ЖК "Лучший", стал местом трагедии. Молния поразила мужчину, передвигавшегося на электровелосипеде. Шансов у пострадавшего не осталось — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
"Природа не делает различий между пешеходом и владельцем электротранспорта. Удар молнии — это кратковременный выброс колоссальной энергии в миллионы вольт, и никакие резиновые колеса или пластиковые детали корпуса не защитят человека в открытом поле или на городской площади", — предупредила эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Гроза работает как гигантское электростатическое поле. Стальные конструкции, линии электропередач и даже обычные велосипеды создают локальные искажения, "притягивая" потенциал разряда. Если вы оказались на открытой местности во время шторма, риск превратиться в громоотвод возрастает кратно.
|Параметр
|Детализация
|Характер угрозы
|Прямой электрический разряд
|Локация риска
|Открытые пространства, возвышенности
Климат становится всё более непредсказуемым. Подобно тому как лесные пожары угрожают северным регионам, юг России сталкивается с экстремальными грозовыми фронтами. Аналогичные проблемы с инфраструктурой безопасности мы наблюдаем, когда масштабные системные сбои парализуют транспорт. Важно помнить, что даже подготовка к стихии не всегда способна нивелировать риски для одинокого путника.
"Работа с последствиями климатических ЧС начинается с базовой осознанности населения. Владельцам индивидуальных транспортных средств необходимо следить за метеопрогнозами так же придирчиво, как за зарядом аккумулятора", — подчеркнула объяснил климатолог Павел Лебедев.
Нет. При напряжении в миллионы вольт слой резины толщиной в несколько сантиметров пробивается за микросекунды.
Категорически нет. Одиноко стоящее дерево — идеальный громоотвод, а нахождение рядом с ним лишь увеличивает вероятность поражения током при ударе в ствол.
Бросать велосипед, уходить на низкое место, подальше от металлических оград, опор и столбов.
Напрямую — нет, но металлический каркас и наличие электропроводки делают конструкцию более желанной точкой для замыкания цепи между облаком и землей.
Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.