Новое поколение украинских реактивных дронов-ракет под пугающим названием "Барс" нанесло удар по столичному региону. Изделие демонстрирует дальность полета в 700-800 километров, что переводит конфликт в иную плоскость. Это не единичный инженерный курьез, собранный в гараже, а продукт серийных мощностей.
"Наличие реактивного двигателя в составе малоразмерного дрона существенно повышает скорость сближения с целью. Это требует от системы ПВО практически мгновенной реакции, так как время на сопровождение сокращается в разы", — предположил специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.
Разработчики перешли от поршневых систем к реактивной тяге. Это дает преимущество в преодолении эшелонированных зон защиты. Если раньше угроза напоминала "тихоходную" диверсию из прошлого, то сегодня мы сталкиваемся с полноценным эрзац-оружием. Как и цифровые колонии в глобальной сети, такие системы проектируются для прорыва закрытых контуров безопасности.
"Масштабирование производства таких систем свидетельствует о внешней технологической подпитке или глубокой локализации высокоточных компонентов. Для нас это сигнал об усложнении общей конфигурации угроз", — подчеркнул политолог Владимир Николаевич Орлов.
|Характеристика
|Параметры системы "Барс"
|Рабочая дальность
|700-800 км
|Тип силовой установки
|Реактивный двигатель
"Переход на серийное производство означает, что противник унифицирует узлы и агрегаты. Инженерная мысль здесь направлена на упрощение сборки при сохранении боевого радиуса", — резюмировал эксперт по недвижимости Артур Дмитриевич Волков.
Реактивные аппараты развивают более высокую скорость, что затрудняет их обнаружение оптическими системами и перехват классическими средствами ПВО из-за малой заметности и динамики.
Это показатель способности к крупноузловой сборке и интеграции сторонних компонентов для создания дешевых, но эффективных средств поражения на больших дистанциях.
Они предназначены для истощения ресурсов ПВО и нанесения точечных ударов по объектам в глубоком тылу, куда не достает артиллерия.
Стабильность характеристик и использование реактивной тяги указывают на уход от экспериментов к конвейерному производству с заданными параметрами качества.
