ВСУ применили в столичном регионе новые реактивные аппараты дальнего радиуса

Новое поколение украинских реактивных дронов-ракет под пугающим названием "Барс" нанесло удар по столичному региону. Изделие демонстрирует дальность полета в 700-800 километров, что переводит конфликт в иную плоскость. Это не единичный инженерный курьез, собранный в гараже, а продукт серийных мощностей. 

Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

"Наличие реактивного двигателя в составе малоразмерного дрона существенно повышает скорость сближения с целью. Это требует от системы ПВО практически мгновенной реакции, так как время на сопровождение сокращается в разы", — предположил специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Разработчики перешли от поршневых систем к реактивной тяге. Это дает преимущество в преодолении эшелонированных зон защиты. Если раньше угроза напоминала "тихоходную" диверсию из прошлого, то сегодня мы сталкиваемся с полноценным эрзац-оружием. Как и цифровые колонии в глобальной сети, такие системы проектируются для прорыва закрытых контуров безопасности.

"Масштабирование производства таких систем свидетельствует о внешней технологической подпитке или глубокой локализации высокоточных компонентов. Для нас это сигнал об усложнении общей конфигурации угроз", — подчеркнул политолог Владимир Николаевич Орлов.

Характеристика Параметры системы "Барс"
Рабочая дальность 700-800 км
Тип силовой установки Реактивный двигатель

"Переход на серийное производство означает, что противник унифицирует узлы и агрегаты. Инженерная мысль здесь направлена на упрощение сборки при сохранении боевого радиуса", — резюмировал эксперт по недвижимости Артур Дмитриевич Волков.

Ответы на популярные вопросы о применении БПЛА

Чем опасны реактивные дроны по сравнению с винтовыми?

Реактивные аппараты развивают более высокую скорость, что затрудняет их обнаружение оптическими системами и перехват классическими средствами ПВО из-за малой заметности и динамики.

Свидетельствует ли наличие таких дронов о технологическом прорыве?

Это показатель способности к крупноузловой сборке и интеграции сторонних компонентов для создания дешевых, но эффективных средств поражения на больших дистанциях.

Какова основная тактическая роль подобных систем?

Они предназначены для истощения ресурсов ПВО и нанесения точечных ударов по объектам в глубоком тылу, куда не достает артиллерия.

Почему разработка считается серийной?

Стабильность характеристик и использование реактивной тяги указывают на уход от экспериментов к конвейерному производству с заданными параметрами качества.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова, политолог Владимир Николаевич Орлов, эксперт по недвижимости Артур Дмитриевич Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
