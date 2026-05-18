Океан под запретом: почему попытка украсть кусочек рифа заканчивается судом

В аэропорту Толмачево пресекли попытку незаконного ввоза экзотического "сувенира". 58-летняя пассажирка, вернувшаяся рейсом из вьетнамской Камрани, выбрала привычный "зеленый коридор". Подобный маршрут — это молчаливая декларация отсутствия товаров, подлежащих обязательному контролю. Однако рентгеновская установка вскрыла содержимое багажа, превратив обычный вояж в административное разбирательство.

Подводный мир

"Туристы часто путают концепцию 'личное пользование' с правом на изъятие элементов дикой природы. Конвенция СИТЕС не делает скидок на эстетические предпочтения граждан", — подчеркнула юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Внутри чемодана обнаружили фрагмент мадрепорового коралла, принадлежащего к семейству поциллопоридовых. Это не просто кусок известняка, а объект под защитой международной Конвенции СИТЕС. Подобные находки часто маскируют под обычный незаконный оборот товаров, но таможенная экспертиза поставила точку в вопросе происхождения изделия.

Цена одного сувенира

Женщина настаивала на сугубо декоративных целях своей находки. Легенда о "везу для себя" не освобождает от ответственности, когда речь заходит о нарушении правил международной торговли редкими видами. Теперь путешественница столкнулась с последствиями, которые могут стоить дороже любого билета на курорт.

Стадия нарушения Правовой статус действия Проход через зеленый коридор Недостоверное декларирование Транспортировка коралла Нарушение конвенции СИТЕС

"Экосистемы рифов истощены из-за таких любителей экзотики. Перемещение фрагментов кораллов через границы без разрешений — это не только административный проступок, но и удар по биоразнообразию мирового океана", — констатировал эколог Игорь Петрович Степанов.

В отношении жительницы возбуждено два административных дела. Регуляторы напоминают, что прежде чем приобрести "безобидную" ракушку или фрагмент рифа, стоит проверить статус вида. Игнорирование правил часто оборачивается не только штрафами, но и изъятием личных вещей, которые правоохранители рассматривают как орудия административных нарушений в рамках таможенных процедур.

Ответы на популярные вопросы о вывозе редких флоры и фауны

Как понять, можно ли вывозить конкретный "сувенир" из-за границы?

Необходимо проверить наличие вида в приложениях СИТЕС. Если объект подпадает под защиту, для его перемещения требуется специальное разрешение страны-экспортера, которое обычный турист получить практически не может.

Почему коралл — это контрабанда, если он лежит на пляже?

Многие виды кораллов находятся в списке исчезающих видов. Их сбор и продажа запрещены локальными законами многих тропических стран и международными соглашениями.

Что делать, если таможня обнаружила запрещенный предмет?

Оказывать содействие, признать факт вывоза/ввоза и предоставить правдивые объяснения. Попытки скрыть или уничтожить вещдок лишь усугубят процессуальное положение.

Чем грозит нарушение таможенных правил для обычного путешественника?

Конфискация предмета и административный штраф. В ряде случаев — запрет на дальнейший въезд в страну или уголовное преследование при доказанных попытках масштабной контрабанды.

"Люди часто недооценивают уровень автоматизации таможенного досмотра. Рентген-контроль сейчас фиксирует структурную плотность материалов, и спрятать органику внутри багажа практически невозможно", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и региональным административным вопросам Владимир Николаевич Орлов.

