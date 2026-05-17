Схватка за жизнь: россиянин выжил после нападения хищника в лесах Токио

Происшествия

Лесная прогулка в пригороде Токио закончилась реанимацией. Тридцатилетний россиянин, решивший покорить гору Муцуиси в районе Окутама, столкнулся с хищником, не оставившим ему шанса на бескровный исход. Встреча с агрессивным гималайским медведем обернулась для туриста тяжелыми рваными ранами лица и рук.

Гималайский медведь
Фото: commons.wikimedia.org by Lobaev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бегство от когтей: хроника схватки

Сигнал SOS поступил на пульт экстренных служб около 12:15. Мужчина, несмотря на болевой шок от глубоких ран, сумел дозвониться до спасателей спустя 25 минут после атаки. Вертолет санитарной авиации оперативно эвакуировал пострадавшего из труднодоступной лесной зоны. Полиция Токио подтвердила: нападавшим был взрослый гималайский медведь.

Местная администрация совместно с охотничьими союзами уже развернула ловушки в окрестностях Окутамы. Власти опасаются, что хищник потерял страх перед человеком и может повторить нападение.

Природа против урбанизации

Случаи столкновений с дикими животными в Японии участились. Причины — экспансия человека в естественную среду обитания. Подобная масштабная природная угроза вынуждает власти пересматривать регламенты патрулирования лесных массивов. Обыватели часто недооценивают риск при выходе на туристические маршруты, забывая, что горы — это не городской парк.

Тип угрозы Меры реагирования
Встреча с крупным хищником Использование репеллентов, шум, отход спиной
Масштабное природное бедствие Эвакуация, мониторинг служб, ограничение доступа

Специалисты настоятельно рекомендуют регистрировать маршруты в профильных ведомствах. Халатность при планировании активного отдыха часто приводит к ситуациям, требующим вмешательства экстренных служб, а порой и к трагическим последствиям.

"Экологический баланс нарушен. Животные выходят к людям в поисках пищи из-за изменения кормовой базы в лесах. Туристы часто игнорируют предупреждающие таблички, становясь заложниками собственной самоуверенности", — отметил эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в дикой природе

Как вести себя, если заметили медведя на тропе?

Ни в коем случае не бегите. Медведи развивают скорость до 50 км/ч. Медленно отходите назад, не поворачиваясь к зверю спиной и не глядя ему в глаза — прямой взгляд провоцирует агрессию. Выпрямитесь, чтобы казаться больше, и шумите.

Помогают ли свистки против хищников?

Да. Резкий, неестественный шум дезориентирует зверя. Рекомендуется использовать специальные ультразвуковые свистки или портативные сирены, которые разрывают тишину, заставляя животное насторожиться и уйти.

Почему нельзя подкармливать животных в горах?

Еда приучает хищников к легкой добыче. Животное перестает бояться людей и начинает видеть в туристах источник пропитания, что делает любое последующее столкновение смертельно опасным.

Что делать при получении травм в лесу?

Остановить кровотечение с помощью давящей повязки или жгута. Постарайтесь оповестить службы спасения по спутниковому телефону или радиостанции. Не перемещайтесь, если есть подозрение на переломы, лучше подать сигнал бедствия яркой одеждой.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
