Российская ПВО отразила рекордную атаку тысячи дронов

Минобороны России отчиталось о суточной эффективности работы ПВО. Армейские радары превратили в статистику 1054 украинских дрона и 8 управляемых авиабомб. Небо над зоной проведения спецоперации напоминает плотное решето: ни один объект не преодолевает заслон безнаказанно.

Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Масштаб перехвата: цифры против попыток прорыва

Количество сбитых целей указывает на попытки масштабного налета БПЛА. Тактическое насыщение пространства дронами не дает эффекта внезапности. Российские расчеты адаптировались к плотности атак, используя эшелонированную систему обнаружения. Подавление диверсионной активности требует синхронизации работы по земле и воздуху.

"Массовость применения БПЛА противником — это попытка перегрузить наши алгоритмы распознавания целей. Однако система фильтрует сигнатуры, отсекая шум от реальных угроз, что сводит КПД массированных налетов к минимуму", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова.

Морской рубеж: охота на "Нептуны" и катера

Черноморский флот за отчетный период купировал попытки применения крылатых ракет. Уничтожение "Фламинго" и "Нептун-МД" лишает оппонента дорогостоящих активов дальнего действия. Одновременно нейтрализовано шесть безэкипажных катеров. Привычная для региона тактика скрытного подхода к портам теряет актуальность из-за плотного мониторинга акватории.

Тип цели Статус выполнения задачи БПЛА и авиабомбы Тотальное подавление Морские дроны Уничтожение на подходах

"Насильственное удержание западными кураторами возможности наносить удары через приграничные зоны обречено. Мы наблюдаем деградацию их наступательных инструментов из-за нехватки качественной разведки", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Спецслужбы продолжают работу по выявлению цепочек поставок комплектующих для ударных систем. Экономический ущерб, наносимый противнику потерей такого количества техники, становится критическим фактором в ведении боевых действий.

Ответы на популярные вопросы о средствах ПВО

Почему БПЛА сбивают тысячами, но тревоги продолжаются?

Большая часть целей перехватывается на дальних подступах, но локальные инциденты требуют мер предосторожности для гражданских объектов.

Насколько дорога защита от 1054 дронов?

Использование современных комплексов РЭБ зачастую дешевле снарядов ПВО, что делает оборону выгодной экономически.

Что делает Черноморский флот для защиты побережья?

Флот развернул эшелонированный мониторинг, используя визуальные и технические средства обнаружения безэкипажных катеров в радиусе сотен километров.

